Rosario Colectividades 2020: distinguen a las asociaciones fundacionales del tradicional encuentro En un emotivo acto realizado en las escalinatas del Monumento a la Bandera, Pablo Javkin homenajeó a las entidades de pueblos inmigrantes precursores de la gran fiesta de la ciudad.

El intendente Pablo Javkin presidió este viernes en horas de la tarde, en el Monumento Nacional a la Bandera, una ceremonia de reconocimiento a las 17 asociaciones fundantes de la Fiesta y Encuentro Nacional de Colectividades, y a quien fuera subsecretario de Cultura en 1985 y uno de sus promotores, Rafael “Negro” Ielpi.

“A mí me gusta citar una canción de alguien que es un gran amigo mío, que quiero mucho, como toda la ciudad lo quiere a Rafa (Ielpi), porque ese poema viene muy justo con lo que nos tocó este año y dice que la primavera viene mal herida y hay que salvar su vida, y es un poco lo que todos estamos haciendo con esta primavera larga, difícil, pero que termina bien”, señaló el titular del Ejecutivo local al referirse al poeta y ex funcionario municipal, que fue distinguido en la oportunidad por ser uno de los impulsores de la Fiesta más importante de la ciudad.

A su vez, Javkin se refirió al tradicional encuentro y valoró que, a pesar del contexto y los obstáculos que se presentaron, se hubiese llevado adelante. “Siempre digo que soy un fanático de Colectividades y tengo asistencia perfecta, no me perdí ninguna. Por eso el desafío en este año tan difícil fue no perder la racha. Y no la hicimos como nos gusta pero pudimos lograr algo maravilloso”, afirmó.

En tal sentido, resaltó sobre la edición 2020 de Colectividades: “Tuvimos tres semanas maravillosas, de una Fiesta de Colectividades distinta pero que nos abre una puerta de trabajo con Vidrieras en Red, con la posibilidad de que esto se pueda hacer más veces en el año, que cada colectividad que quiera pueda ofrecerlo, y también fue un tiempo para que las y los rosarinos demostraran el cariño que le tienen a este evento, porque fue masiva la respuesta”.

“Salió como salen las cosas cuando nos unimos. Es un ejemplo espectacular de cómo defender algo que queremos mucho”, se entusiasmó el intendente, al tiempo que manifestó su anhelo que el año próximo se desarrolle en formato presencial. “Mientras tanto -agregó- seguimos a disposición para lo que puedan requerir las agrupaciones y así continuar potenciando esta parte del corazón de Rosario que todos queremos mucho”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Colectividades, Lydia del Grosso, celebró el homenaje a los pioneros del Encuentro. "Fueron muy valientes, se atrevieron a hacer un primer encuentro que se fue consolidado como la fiesta más importante de la Argentina”, subrayó al dirigirse a los representantes de las asociaciones fundadoras, presentes en el acto, y consideró que, en ese entonces, “era impensado que fuera a tomar este vuelo".

"Queremos agradecer a la intendencia de Uzandizaga, y a Ielpi que creyó en este proyecto y lo apoyó", destacó la dirigente. "Las autoridades municipales nos han acompañado en todos estos años incondicionalmente, en los cambios de paradigma, en todas las transformaciones que fue teniendo la fiesta, siempre aggiornándose a los tiempos”, reconoció, a la par que enfatizó: “Y cómo habrán cambiado los tiempos que el intendente Javkin nos propuso hacer esta versión de las Colectividades virtuales, y nosotros le pusimos mucho esfuerzo, garra y toda la pasión que le ponemos siempre a la Fiesta y salió algo muy bueno, distinto, que quizás vino para quedarse".