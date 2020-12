La "previa" del sábado se hace en el Centenario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ya clasificado, el equipo de Domínguez buscará quedarse con el primer puesto. Independiente, con una ventaja casi decisiva para seguir adelante en la Sudamericana, apuesta todas las fichas a conseguir lo que necesita para asegurar la clasificación.

El partido tiene su valor y por eso Domínguez no piensa en que el objetivo de clasificar está concretado, sino que pone, como se dice en la jerga futbolera, "toda la carne en el asador". Sale Escobar del equipo, pero no por tener Covid positivo solamente, sino porque la idea del ingreso de Piovi para que vaya tomando ritmo de competencia era algo que el técnico sabalero tenía previsto. De todos modos, habrá que reconocer algo: Escobar, que no es de los jugadores más afectuosamente aceptados por la parcialidad rojinegra, ha levantado en su rendimiento y más allá de que la dirigencia tiene previsto no renovarle el contrato -al menos eso es lo que se dice- ha cumplido con lo que Domínguez le exigió desde el momento en que comenzó a ensayar este esquema en el que los carrileros (él y Vigo) tienen un amplio despliegue por los laterales.

La otra modificación, la del ingreso de Chancalay por Morelo, responde a una cuestión táctica teniendo en cuenta que el colombiano no viene de hacer un buen partido con Defensa y Justicia. Pero más allá de eso, Domínguez seguramente está evaluando las cargas físicas que vienen soportando los jugadores y posiblemente piense en el recambio de algunos nombres para que descansen. Esto se vería incrementado el viernes que viene, cuando Colón enfrente en Santiago del Estero a Central Córdoba.

El resto es el mismo. La pregunta de muchos apunta a saber cuál será la posición de Piovi, si jugará como defensor o como marcador-volante. Se supone que teniendo en cuenta el buen funcionamiento de la línea de tres más replegada (la que está integrada por Olivera-Bianchi-Delgado), es difícil que Domínguez lo saque del fondo a Delgado para poner a Piovi y pasarlo al ex Defensa al costado. Generalmente, lo que funciona bien no es saludable moverlo. Pero eso se verá a partir de que arranque el partido y se observe de qué manera juegan Delgado y Piovi por el costado izquierdo, ambos con el conveniente perfil zurdo.

Independiente tiene prácticamente abrochada su serie con Fénix por octavos de final de la Sudamericana. El 4 a 1 logrado en Montevideo es casi decisivo. Si bien no se puede aventurar nada en fútbol, convengamos que resulta casi imposible que un equipo pueda, de visitante, dar vuelta semejante resultado adverso. Por eso, Pusineri ha tenido días para recuperar jugadores y buscar en Santa Fe el paso decisivo para lograr la clasificación.

Independiente, con 6 puntos, necesita de la victoria para asegurarse uno de los dos puestos para disputar la zona campeonato. Quizás no vea con malos ojos la chance del empate, pero ganarle a Colón sería dar el paso adelante definitivo y es lo que viene a buscar a Santa Fe. Son 4 los puntos que aventajan a Independiente de los otros dos integrantes del grupo. Tanto Defensa como Central Córdoba, que se enfrentan en esta fecha, necesitan ganar y esperar. No les queda otra.

Por la última fecha de la zona 2 de la Copa Diego Armando Maradona, Colón viajará a Santiago del Estero para medirse, el viernes que viene a las 19.20, con el Ferroviario.