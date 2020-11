Los All Blacks se sumaron a los honores a Maradona

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nada menos que antes del mítico Haka, rindieron culto al notable futbolista argentino. Desde el seno de Los Pumas, reconocieron la superioridad adversaria.

Está claro que la calurosa y húmeda noche de Newcastle fue bondadosa en materia de expresiones altamente gratificantes. Partiendo de lo ocurrido antes del tradicional Haka de los All Blacks, que una vez más demostraron que su grandeza atraviesa las bondades de su juego.

Luego de los habituales Himnos Nacionales y una vez que sus compañeros se habían ubicado para ejecutar la mítica danza tribal que antecede a cada partido, el capitán neozelandés, Sam Cane, caminó hasta acceder a la mitad del campo que iba a ocupar Argentina en el primer tiempo, con una camiseta de los All Blacks en su mano. Al llegar al sitio elegido, la depositó en el césped, dejando a la vista que poseía el número 10 en su dorsal, acompañado del nombre Maradona.

De ese modo, este seleccionado emblemático, rindió un sentido homenaje al futbolista argentino fallecido el miércoles pasado, en medio del unánime aplauso del público presente. Inmediatamente después, llegaría una fenomenal versión del Kapa O Pango, el Haka elegido para ocasiones muy especiales...

Resignación albiceleste

Sobre el cierre de la magnífica transmisión, ESPN dialogó con varios de los referentes del plantel argentino, comenzando con el capitán, Pablo Matera.

* "Tuvimos demasiados errores de manejo y está claro que no se puede hacer todo con la defensa solamente. Hoy los All Blacks estaban muy bien, sólidos y ganaron muy bien. No tuvimos mucho la pelota y cuando la tuvimos no pudimos ejercer la presión que necesitábamos. Ahora tenemos una semana por delante para seguir trabajando juntos y terminar de la mejor manera con Australia".

Por su parte, el tucumano Nicolás Sánchez no dudó en señalar que la performance argentina estuvo por debajo de lo esperado, más allá de algunas cuestiones positivas.

* Hoy fue un partido muy diferente al anterior: ellos realmente ejercieron mucha presión en cada salida que teníamos y fueron superiores. Ahora tenemos que hacer una muy buena semana para digerir esta derrota, pero vamos a volver más fuertes. No hay excusas, fueron muy superiores a nosotros", concluyó.

A su turno, el head coach, Mario Ledesma, también atendió la requisitoria periodística argentina.

* "Estuvimos muy imprecisos, pero sin dudas hay que destacar la defensa. Creo que hay que resaltar de nuevo la defensa; mientras que para ellos hubo 21 puntos de pelotas que quedaron en el piso. Hasta el último minuto siguieron defendiendo y después está la curva de aprendizaje de los más jóvenes, especialmente en la primera línea".

* "En cuanto a las formaciones fijas, creo que el line, más allá de alguna desprolijidad, es una plataforma muy confiable para nosotros, donde los chicos se sienten fuertes. No anduvo del todo bien como nos gustaría, pero hay momentos que pasan estas cosas y hay que saber entender. En el scrum, cuando entrábamos bien teníamos buen rendimiento y cuando no, no lo conseguíamos".

* "Pero insisto en lo importante que es formar parte de la línea de aprendizaje con chicos que son muy jóvenes. Antes del partido coincidimos en que era el mismo Everest que teníamos que escalar en el primero; los grandes equipos, son los que pueden hacer esos partidos. Ahora debemos seguir del mismo modo, porque estamos por buen camino", reflexionó en la despedida.

Bajas

Finalmente, se acaba de confirmar que Tomás Cubelli tampoco podrá ser tenido en cuenta para el partido de cierre del próximo sábado ante los Wallabies. El medio scrum formado en Belgrano Athletic, no pudo recuperarse de la severa contusión en la rodilla derecha sufrida en el primer encuentro ante los All Blacks.

Por otra parte, el rosarino Juan José Imhoff, que ya estaba descartado por el desgarro en el isquiotibial izquierdo, vuelve este domingo a Paris, para proseguir su recuperación en Francia, por solicitud de su club: Racing 92, que vale recordar, debe disputar la Champions Cup y el Top 14.

Cuando Los Pumas quedaron en cero

No es habitual en tiempos más o menos recientes que el Seleccionado Argentino de Rugby culmine un partido sin marcar ni un solo punto. Por lo tanto, ahora que volvió a ocurrir, bien vale detenerse en repasar el historial respectivo.

La última vez que había ocurrido, en 2016, cuando en Tucumán, Francia derrotó a Los Pumas, por 27 a 0. Una semana antes, habían prevalecido los argentinos por 38 a 19.

El dato anterior, data del año 2000, cuando en Twickenham, Inglaterra batió a Argentina por 19 a 0. También en La Catedral, en noviembre de 1990, el Rose Team se había impuesto por un expresivo 51 a 0.

En territorio aussie, como ocurrió este sábado, el 12 de Julio de 1986, Australia derrotó a Argentina por 26 a 0.

Volviendo bastante más atrás, en 1952, irlanda XV derrotó a Los Pumas por 6 a 0; mientras que en 1949, Francia festejó en Buenos Aires por 5 a 0; mientras que en 1948, fue el Combinado de Oxford Cambridge el que se impuso al representativo argentino, por 17 a 0 y 39 a 0, en el primer y segundo cotejo, respectivamente.

Finalmente, en 1932, los Juniors Springboks superaron a Argentina; tal como había ocurrido con tres de los cuatro matches que en 1927 habían disputado con Gran Bretaña XV los jugadores de nuestro país.