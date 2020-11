https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 28.11.2020

19:52

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

El mundo del revés

UNA ASIDUA LECTORA

"Aquí en Santa Fe estoy cada vez más confundida y atemorizada. Es todo al revés. Cuando más casos hay de Covid, siendo el epicentro de la pandemia, es cuando más circulación hay. La gente está en la calle, los chicos en las plazas... Se hace una vida normal aquí, mientras hay personas que mueren. Pero hay otro tema que quiero tocar. Yo soy una persona pobre, he vivido en rancho cuando era chica, pero he salido adelante. Mi hija tiene estudio aunque yo no haya terminado la escuela. Sé lo que es la pobreza, pero lo que hay ahora no es eso. Porque yo digo, esa gente que sale a robar en moto, si le faltara para comer podrían vender su moto y tener el dinero necesario (algún día la pueden recuperar la moto cuando cambie todo). Además, ahora como a los menores los apresan y los llevan al Juzgado de Menores, llevan a las mujeres para robar y encima con armas. Porque a éstas no pueden meterlas presas porque les dan domiciliaria porque tienen que cuidar a sus hijos... Y si tienen un montón de hijos, ¿por qué salen a robar?, si deben estar cobrando la asignación por cada chico, aparte de planes. Todo plan que haya lo deben estar cobrando... Entonces salen a robar por maldad, para hacer daño, para golpear a la gente, la que queda mal después de un robo, no se recupera más. ¡Miren cómo se las ingenian estos rateros!, ¡tienen una inteligencia increíble para la delincuencia! Es lo mismo que el que vende droga. Ahora están metiendo la marihuana en la medicina. Pero en el caso de chicos que la necesitan para sus patologías, a esa droga la deben producir los laboratorios, no sus madres... A los que no son enfermos, los vuelve locos la marihuana, les destroza el cerebro, y con ese pretexto, cada uno puede tener su quintita de cannabis y ahí surgirá la tentación de vender y hacer estragos".

****

Malgastar en tiempos de necesidad

MARÍA ROSA CENITA

"Se ve que a Colón le va muy bien, porque el sábado pasado, desde que amaneció tiraban bombas sin parar. ¡Con lo que cuesta eso!, lo que podría ser destinado para todas esas personas que no tienen qué comer. Además, nuestros perritos tuvieron mucho miedo con tanto estruendo".

****

Aumentos y desigualdad

UN LECTOR

"Se incrementó el precio del combustible, aduciendo que los valores habían quedado rezagados con respecto a la evolución del dólar, de lo que sea. Ahora bien, yo nunca vi esa preocupación por el retraso de los salarios o de las jubilaciones. Con el mismo nivel de preocupación debieran decir: tenemos que aumentar las jubilaciones porque han quedado rezagadas con respecto al precio del dólar".