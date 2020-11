https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El secretario general del Sindicato de Docentes Particulares (Sadop), Pedro Bayúgar, fijó la posición del gremio contraria al regreso al señalar que "ningún docente entiende útil o necesaria la vuelta a la educación presencial a esta altura del año, cuando en muchos casos ya han concluido el ciclo escolar del presente año calendario".

Entre la educación y la salud Sadop rechazó retornar a las escuelas a esta altura del año y sin respetar los protocolos

El gremio considera que existe una posición errónea por parte del Ministerio de Educación porque la cartera educativa "insiste en su insólito derrotero del retorno a clases y, a través de los supervisores, informa a directivos y docentes que no son necesarios los protocolos".

En un escrito, el secretario general del gremio sostiene que "la mal llamada vuelta a la presencialidad o a las clases presenciales en la escuela, no es nada más que una expresión de deseos (de algunos), y un verdadero relato, montado sobre una idea sui generis, a partir de un decreto del Gobernador, que nada tiene que ver con esa pretensiosa idea de retorno a la presencialidad educativa en diciembre próximo".

Bayúgar sostiene que "efectivamente el Decreto 1446/20 instruye al Ministerio de Educación para que habilite u organice las acciones para que en los primeros días de diciembre, los estudiantes reunidos en pequeños grupos, reciban sus respectivos cuadernos de trabajo y que "es claro que el Gobernador ha dispuesto que se planifique, para los primeros días de diciembre, la entrega de cuadernos de trabajo a los estudiantes del sistema".

Pero destaca que "nada dice de revinculación pedagógica, ni afectiva, ni social con los alumnos, porque el único objetivo dispuesto es la entrega de los cuadernos de trabajo, que se utilizarán en el año próximo".

Desde Educación

El referente de la educación privada puntualiza luego que "el Ministerio de Educación, mediante diferentes circulares (que no constituyen propiamente Actos Administrativos ya que son meros instrumentos de comunicación, no de disposición ni resolución), extiende y flexibiliza el mandato del Gobernador y sugiere a todos los docentes que, si las condiciones sanitarias y el nivel de contagios lo permitieran, convoquen a sus alumnos, en grupos pequeños, para evaluar el año transcurrido, recibir propuestas de dichos alumnos y además reciban éstos, de manos de sus docentes, los respectivos cuadernos de trabajo. Varias acciones no previstas en el decreto del gobernador, aunque supeditadas a las condiciones sanitarias y el nivel de contagios de Covid-19".

Y agrega que "los supervisores, al menos del área de educación privada, instruyen a los Directores y éstos a sus docentes para que organicen la vuelta a la presencialidad educativa".

"El reclamo docente no se hizo esperar -sostiene Bayúgar en su escrito- porque en general (es cierto que en privado o en forma no oficiosa) ningún docente entiende útil o necesaria la vuelta a la educación presencial a esta altura del año, cuando en muchos casos ya han concluido el ciclo escolar del presente año calendario".

Más adelante sostiene el titular de Sadop que "todos los docentes explícitamente preferirían haber regresado a la Escuela en otro tiempo, en condiciones cuidadas y regladas, porque la educación a distancia significó más horas de trabajo, mayores costos personales, desgaste de la propia tecnología puesta al servicio, sin reconocimientos de ninguna especie".

El pico en la región

Entiende Bayúgar que "las condiciones sanitarias, que al momento del cierre de las escuelas no mostraba ni contagiados ni muertes, al día de hoy nos marca prácticamente el pico máximo de contagios y fallecimientos, por lo que parecería ilógico la reapertura de las escuelas en este momento de los peores índices de la pandemia, para nuestra provincia y prácticamente en todas las localidades de esta Santa Fe".

Considera luego que "la Resolución 41/20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia dispone clara y categóricamente, que cuando se habilita alguna actividad, "Los empleadores deben adoptar, implementar y publicitar en lugar visible del establecimiento, un Protocolo de Seguridad e Higiene en conjunto con su Servicio de Medicina del Trabajo, e informado al Comité Mixto de Salud y Seguridad o Delegado de Prevención –en caso de existir la obligación legal de sus existencias- y adoptados en el marco de la Recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud Provincial y de la Organización Mundial de la Salud. El Protocolo debe contener una evaluación de los riesgos por puestos y determinar las medidas de prevención a adoptar (de ingeniería, de aislamiento, de protección o administrativas) focalizado al riesgo de contagio del Coronavirus Covid-19" y que "esta resolución se ha venido cumpliendo en todos sus términos por parte de todos los empleadores, en todos los ámbitos".

Más adelante recuerda que "el Sadop lo reclamó, exigiendo su cumplimiento, lo cual fue reconocido por el mismo Ministerio de Trabajo y al mismo tiempo le corrió traslado al Ministerio de Salud para que informe o actúe de acuerdo a la situación sanitaria del momento. No obstante todo esto, el Ministerio de Educación insiste en su insólito derrotero y, a través de los supervisores, informa a directivos y docentes que no son necesarios los protocolos, o erróneas cosas por el estilo".

Presencialidad no habilitada

El titular del gremio de los docentes particulares señala que "esta presencialidad entonces, salvo la entrega de los cuadernos de trabajo, ha quedado totalmente en la ilegalidad, por no estar específicamente habilitada y por no contar los establecimientos escolares de la enseñanza privada, con los consabidos protocolos dispuestos por la Resolución 41/20 del Ministerio de Trabajo" y advierte que "en estas condiciones las ART seguramente no cubrirán ningún accidente de trabajo y tampoco lo harán los seguros de responsabilidad civil por los daños que pudieran acaecer en los alumnos o alumnas".

Bayúgar resalta seguidamente que "el insólito voluntarismo del Ministerio de Educación tropieza con la poca voluntad de muchos empleadores y docentes, pero Directivos y Representante Legales temen las represalias o temen perder algunos beneficios, sólo por no haber sido complacientes con esta inexplicable acción del organismo conductor del sistema educativa, que sugiere en los papeles, pero autoritariamente exige por el teléfono, que condiciona su accionar a la situación sanitaria, pero que en el peor momento de la pandemia y ya en tiempo navideño sale a probar suerte con la presencialidad escolar, sin importarle la salud de los docente ni de los alumnos".

Recuerda luego que "durante este año se constituyeron los Comités Mixtos de Salud y Seguridad laboral entre el Arzobispado de Santa Fe, los Obispados de Rafaela y Reconquista, y el SADOP, precisamente para encarar las tareas del momento. En Rosario también existe otro Comité similar con el Arzobispado de Rosario. Es el momento para que tanto éstos ya constituidos, como los correspondientes a todos los establecimientos educativos se pongan en funcionamiento, no tanto para este año pero sí pensando en el 2021".

Finalmente el dirigente apela "a la racionalidad y al cumplimiento de la normativa vigente para superar este entuerto de fin de año. Los docentes estamos dispuestos a encarar la presencialidad, cuando las condiciones sanitarias lo permitan y con el cumplimiento de todas las normas de seguridad laboral, pero nos parece absurdo acompañar medidas caprichosas" y subraya que "los docentes santafesinos ya hicimos todo lo que teníamos y pudimos hacer para educar, en cualquier condición, durante este año".

En su escrito, Bayúgar sostiene por último que "en honor a todo lo entregado y a todo el compromiso puesto en práctica al educar durante este 2020 , es que reclamamos respeto y reconocimiento a esta tarea, poco acompañada por las autoridades educativas, y que no merece este final de año".