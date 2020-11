Azconzábal: "La fecha se tendría que haber suspendido"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de Unión dijo que "en memoria de Maradona, por lo que significó para el fútbol argentino, se tendría que haber dispuesto la suspensión de toda la jornada". También dijo que "lo que nos desgasta es que luego de cada hisopado, tenemos tres contagiados de Covid".

Juan Manuel Azconzábal no anduvo con rodeos, de entrada, y dijo lo que tenía ganas de decir, en disconformidad con la decisión tomada por la Afa y la Liga Profesional de hacer que la fecha se juegue. "En mi humilde opinión, no se debería haber jugado la fecha en memoria de Diego Maradona. Por más que me digan que a él le hubiese gustado que se jugara, era un momento para reflexionar y para sacar conclusiones. El fútbol estuvo mucho tiempo parado, pero ni siquiera alguien de semejante envergadura, el más representativo de toda la historia, pudo movilizar a que se resolviera no jugar la fecha, que era lo que a mi entender hubiese correspondido", disparó el entrenador rojiblanco.

Después, Azconzábal tiró estas frases:

* "El equipo se brindó por completo, hizo un gran esfuerzo. Después de los 20 minutos iniciales tuvo más orden, en el segundo tiempo llegamos en varias oportunidades y no pudimos concretar".

* "Hay que insistir en todos los aspectos. La evidencia del resultado está y eso quiere decir que hay cosas para pulir. Además, hay que tener en cuenta que hay una gran renovación del plantel, eso es algo trascendente y para mí es un detalle que no puede pasar desapercibido. Creo que vamos por el camino correcto. El equipo crece en la idea, es protagonista y nos ha tocado ganar y perder. Eso es parte del juego, pero no me consuelo con esto cuando me toca perder. Necesitamos ser un poquito más que el rival".

* "Nos debemos ocupar en que los jugadores y el equipo sigan creciendo. Acá hay una realidad y es que los jugadores están demostrando que quieren progresar".

* "En este partido hicimos de todo. Modificamos en lo individual, en lo colectivo, en el sistema, llegamos en todos los modos y faltó emparejarlo en el resultado después del muy buen gol que hizo Racing".

* "El equipo muestra situaciones favorables en la disputa con los demás equipos. Nos tocó ganar y perder, pero las diferencias futbolísticas son escasas".

* "No desgastan los partidos, lo que desgasta al plantel es que en cada hisopado tenemos tres contagiados de Covid. Tenemos partidos seguidos de visitantes, con viajes y a pesar de eso, tratamos de poner el mejor equipo posible. Tuvimos afectado prácticamente un 30 por ciento del plantel, en distintas etapas. Hoy jugaron chicos que estuvieron aislados diez días. Creo que son cinco o seis, de los que jugaron hoy, que pasaron por Covid. Esto es lindo cuando ganás, por eso lo queremos tanto a Diego, nos hizo feliz y nos representó con tanta alegría".

* "No hay dudas de que tenemos que mejorar la efectividad".

Llorando

Fue muy emotivo el homenaje que se hizo a Diego Maradona, con un minuto de silencio, todos los jugadores con la camiseta celeste y blanca que dispuso la Afa con la 10 y un globo que se elevó con el barrilete con los colores argentinos, en alusión al famoso "barrilete cósmico" que inmortalizó Víctor Hugo Morales en el relato del segundo gol a los ingleses. Algunos jugadores estuvieron visiblemente emocionados, entre ellos Montoya, una de las figuras de Racing.

¿Y el equipo para el domingo?

Desde ya que Azconzábal no sólo evaluó la importancia del encuentro de este sábado para colocar algunos titulares, sino la necesidad de llegar lo mejor posible al gran partido del martes en el 15 de Abril para buscar la clasificación a cuartos de final de la Sudamericana.

Moyano será el arquero titular, en tanto que Vera, Blasi, Galván y Corvalán tienen el lugar asegurado para integrar la defensa. A partir de allí, en la mitad de la cancha hay un lugar reservado para Carabajal y habrá que esperar lo que resuelve el técnico no sólo respecto del volante central (sería Leyes) sino también del reemplazante de Cañete (¿Elizari?). Y arriba, tendrá que resolver el jugador que irá por el suspendido Troyansky. Quizás sea Márquez, ya que García viene de ser titular en Bahía.

También habrá que esperar la oficialización respecto de los contagios. Fue uno de los temas que tocó Azconzábal en la conferencia post partido, molesto por esta situación que ahora afectaría -porque no es oficial todavía- a Ezequiel Cañete.

3 contagiados

Ronaldo, Juninho Capixaba y Zeca, son los tres nuevos casos de Covid en el plantel de Bahía, que llegará este domingo a Santa Fe. Los dos primeros son habitualmente titulares y el último es uno de los laterales suplentes.