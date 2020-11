Con dos contras, Independiente lo dejó con las manos vacías

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un trámite muy parejo, donde el Sabalero siempre fue y quiso un poco más, el Rojo se llevó una victoria impensada. Colón clasificado deberá cumplir con Central Córdoba en Santiago de Estero.

Colón, que a lo largo de todo este torneo, siempre se caracterizó por ser letal, por lastimar temprano (en la mayoría de los encuentros marcó antes de los 15 y luego aguantó para liquidarlo de contra), ayer fue todo lo contrario, dominó, se arrimó, llevó peligro, pero no pudo marcar.

Luego, en el complemento cuando su intensidad comenzó a mermar, pero siempre siendo el equipo que manejaba el trámite, se encontró con dos contras "mortales", en donde el equipo se desacopló y lo terminaron tomando mano a mano a Burián, la visita en forma impensada se puso dos tantos arriba. Sobre el final Brian Fernández en una excelente jugada personal, haciendo gala de su "repentización" quebró cintura, dejando "desparramado" a un defensor que se lo vino a "comer" para definir al primer palo y marcar el descuento, pero ya no había tiempo para más nada.

Por ahí, da la sensación que fue uno de los mejores partidos de la era Domínguez, sobre todo porque a lo largo de los 90 minutos fue el equipo que dominó, pero no le alcanzó para imponerse y con dos corridas le hicieron dos goles iguales. "Cuando perdés es difícil decir que hiciste el mejor partido de los últimos tiempos" sentenció el DT rojinegro en la conferencia de prensa y en la definición hay una gran verdad, ya que lo bueno fue por posesión, dominio e intensidad, pero las desatenciones en las dos corridas fueron en lo que este equipo, al menos hasta acá, nunca había fallado.

El partido se hizo muy equilibrado desde el arranque, con ambos equipos buscando el arco de enfrente, de los dos Colón siempre resultó el más incisivo, ya que en la zona media los volantes locales siempre prevalecieron sobre la visita.

Cabeceando en el primer palo (tras centro de Bernardi) Luis "Pulga" Rodríguez tuvo una clara situación muy bien resuelta por el arquero Milton Alvarez (figura en la primera etapa).

Con el correr de los minutos Colón comenzó a superar en el juego al "Rojo" y el partido pasó decididamente a jugarse en el campo del equipo visitante.

Clarísima

A los 25 llegó la situación más propicia y fue para el equipo de Eduardo Domínguez, por derecha se mandó Alex Vigo, el centro bajo llegó para Aliendro que en el primer palo y en forma muy inteligente abrió las piernas y la dejó pasar para que Christian Bernardi llegando libre "fusile" a Alvarez, pero el arquero, en una notable reacción pudo "cachetear" la pelota y mandarla al tiro de esquina.

Siguió creciendo Colón y por el sector derecho del ataque, resultó un problema sin solución para la defensa visitante, sobre todo para Lucas Rodríguez que la pasó mal, ya que tanto Vigo, como Bernardi resultaron un problema sin solución.

Aprieta

Desde la media hora de juego, el balón y las situaciones de riesgo fueron potestad de Colón que se encargó de ir metiendo atrás a Independiente, pero al equipo de Domínguez le faltó la "puntada final", siendo además el arquero Alvarez la gran figura de la etapa, ya que las veces que le tocó intervenir lo hizo de gran manera.

Sobre el final los dirigidos por Pusineri adelantaron un poco las líneas, pero siempre muy lejos del arco de Leonardo Burián que la pasó por demás de tranquilo. Se fue la etapa de un partido que no tuvo un buen juego y de a ratos se tornó aburrido.

Colón ya clasificado siempre se sintió muy cómodo en el trámite, mientras que Independiente, con la necesidad de clasificar, realmente hizo muy poco como para pretender, al menos en la primera parte, llevarse algo más grande de Santa Fe.

El complemento

No movió el banco Domínguez y el equipo siguió jugando de la misma manera, siendo un poco más que su rival, pero sin llegar a lastimarlo, Pusineri leyó bien lo de la primera etapa y reforzó el sector izquierdo, donde habían llegado todos los problemas para su defensa.

Si bien Colón dominaba y de los dos era el único que, al menos, tenía más interés en el arco de enfrente, cada vez más le costaba llevar peligro al arco de enfrente.

La primera del "Rojo" llegó por derecha, Lucas Martínez recuperó por derecha tiró el centro y Vigo a las apuradas la mandó al corner cuando llegaba libre para definir Velasco.

Dos cambios

Antes de los 20, ingresaron Brian Fernández y Wilson Morelo, por Christian Bernardi (nuevamente el mejor de Colón) y Tomás Chancalay.

Colón siguió apretando y el partido se siguió jugando en terreno "rojo", pero la "letalidad" que había mostrado en sus encuentros anteriores, ahora no aparecía.

Mal parado

Desde un pelotazo desde el fondo Independiente se puso arriba en forma sorpresiva, entre Velasco y Rafael Delgado peinaron el balón que le quedó servido a Menéndez (había ingresado unos pocos minutos antes), avanzó con pelota dominada y libre para encarar a un Burián que salió a achicar pero no pudo defender el remate cruzado, que se le metió abajo en su palo derecho.

No era justo de acuerdo al trámite, pero Colón no reaccionó lo esperado, tuvo una buena Morelo por derecha pero no la terminó bien, mientras que Fernández se mostró muy impreciso, al menos en esta parte del partido.

Lo define

A los 43 en un gol muy parecido, por derecha la corrida de Velasco para enfrentar a Burián que nuevamente no pudo ante la definición a media altura. 0-2 y partido liquidado.

Cuando se jugaba tiempo recuperado llegó el tanto del "honor", todo de Brian Fernández que en pocos metros mostró toda su categoría, definiendo al primer palo.