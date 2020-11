https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quizás haya sido el mejor partido del equipo rojinegro en el ahora llamado torneo Copa Diego Armando Maradona, sin embargo, entre el arquero del "Rojo" y alguna falla en la definición, no pudo sumar de a tres para asegurarse el primer lugar en la zona 2.

Perdió 2 a 1 pero hizo méritos como para conseguir el triunfo Independiente-mente del resultado, Colón jugó bien y mereció ganar

"El primer cuidao del hombre es defender el pellejo. Llevate de mi consejo, fijate bien en lo que hablo: el diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo".

La cita fue extraída del poema gauchesco "La vuelta de Martín Fierro" (José Hernández, 1879), en donde es uno de los muchos consejos y enseñanzas que el "Viejo Vizcacha" le deja al hijo de Fierro.

Paradójicamente, para que Independiente le pueda ganar 2 a 1 a Colón en el Brigadier López, a excepción de dos o tres, la mayoría de los jugadores elegidos por Lucas Pusineri son juveniles, sin embargo, con un promedio de edad realmente bajo, el "Diablo" fue más sabio que el sabalero y se llevó, inmerecidamente, los tres puntos.

De todas maneras, para ser coherente con comentarios anteriores, los goles no se merecen, se hacen. Y el equipo de Avellaneda aprovechó las únicas dos chances claras que tuvo en todo el partido, con dos contras fabricadas por la banda izquierda del mediocampo rojinegro, y definidas casi perfectamente iguales, primero a través de Menéndez (29 min.) y luego por Velasco (44 min.), quienes batieron a un indefenso Burián con remates cruzados para culminar dos contras letales.

En la última jugada del encuentro, Brian Fernández anotó el descuento con una gran jugada del delantero que esta vez tuvo más minutos en cancha, lástima que no hubo más tiempo, aunque el gol del santafesino sirvió para dos cosas: en principio para su ánimo personal; y en segunda medida para una hipotética definición de la zona 2, teniendo en cuenta que ahora Colón es puntero con 10 puntos e Independiente (ya clasificado) lo sigue con 9.

Si en la próxima fecha Colón pierde en Santiago del Estero con Central Córdoba y el "Rojo" empata en el Libertadores de América con Defensa y Justicia, la primera posición se define por diferencia de goles, de ahí la importancia del tanto de Brian. Colón tiene +6 e Independiente +2.

Volviendo al partido de este sábado en el Centenario, el conjunto de Eduardo Domínguez (que dicho sea de paso sufrió su primera derrota desde su retorno como DT) tuvo el mejor desempeño desde que comenzó el presente certamen, ahora merecidamente llamado Copa Diego Armando Maradona.

Sólo le faltó plasmar el rendimiento en la red, algo que sí hizo la visita, y que Colón había logrado en los cuatro compromisos jugados, incluso abriendo el marcador en los primeros minutos. Desde ya, vale aclarar que el de ayer en el Centenario fue hasta ahora el único en el que no marcó en el primer tiempo.

¿Qué sucedió?, que se encontró con un Milton Álvarez (reemplazante de Sebastián Sosa) que "se atajó todo". Ni el "Pulga" Rodríguez con dos cabezazos más un tiro libre que atajó el arquero (y otro que estrelló en el travesaño); ni Bernardi que lo fusiló como si fuese un penal en movimiento; ni Brian Fernández (junto a Morelo) apenas ingresado pudieron con el juvenil guardavalla.

Y además la falla en un par (o más) de definiciones, como en un remate de Vigo promediándola primera etapa que pegó en el cuerpo de Lucas Rodríguez para que termine en un córner; o un cabezazo de Brian que se fue muy cerca del caño izquierdo del vencido Álvarez unos minutos antes de su gol.

¿Jugó bien Colón?, sí. ¿Mereció ganar Colón?, sí.

¿Hizo lo que tenía que hacer para lograr lo que merecía?, no.

Ahí está la diferencia entre uno y otro. Esta vez, un joven "Diablo", con un novel director técnico, hizo valer aquel dicho de José Hernández en "La vuelta de Martín Fierro". Ojalá la caída sirva para el futuro, y que haya dejado una enseñanza.

Esta vez ganó el "Diablo", que ni siquiera respetó el duelo por la muerte de D10S…

Primera caída

La de ayer frente a Independiente fue la primera derrota de Colón desde el retorno de Eduardo Domínguez como entrenador. Sumando el único partido jugado por la Copa de la Superliga antes de la suspensión del torneo por la pandemia de Covid-19 (contra Central en Rosario), el elenco sabalero lleva jugados 6 cotejos, de los cuáles ganó 4 (Central, Defensa y Justicia -2- y Central Córdoba de Santiago del Estero) empató 1 (Independiente) y perdió 1 (Independiente).

"Fifa no, Diego no la quería"

Maradona fue primero hincha del Rojo y tenía como ídolo a Bochini. El capitán, Silvio Romero, encabezó en Santa Fe un gesto particular en el saludo clásico del equipo. El Chino se apartó de sus compañeros y alzó con sus dos brazos una camiseta del club con el 10 y el apellido Maradona inscriptos. Además, otra perlita del goleador de Independiente antes de arrancar el partido. Un maradoniano de ley, en el sorteo eligió la parte de la moneda donde no estaba el símbolo de la FIFA porque Diego "no la quería". Claro, eran conocidas las diferencias de Pelusa con el organismo a lo largo del tiempo, más allá de algún acercamiento, ya con Gianni Infantino como presidente en los últimos años.

BAJO LA LUPA

Burián (5): prácticamente no tuvo trabajo en todo el partido; y en los goles no se le puede reprochar nada, fueron dos mano a mano bien resueltos por Menéndez y Velasco.

Olivera (5): la poca aparición de jugadores de Independiente por su sector hizo que su tarea fuera más tranquila que de costumbre.

Bianchi (5): la única falla que tuvo fue quedar desairado por el amague de Velasco en el arranque de la jugada que terminó en el segundo gol de Independiente.

Piovi (4): recibió una amarilla a poco de empezar el partido y lo condicionó. Por su sector vinieron los dos goles de Independiente.

Vigo (6): buen partido del joven lateral convertido a carrilero. Dejó un surco por su banda, envió dos o tres centros que por no terminaron en gol.

Aliendro (5): a su acostumbrado rendimiento parejo, hay que sumarle su intervención en la jugada del gol de Brian Fernández.

Lértora (6): a lo hecho contra Defensa y Justicia hay que agregarle lo realizado frente a Independiente: orden y sacrificio en la mitad de la cancha.

Delgado (5): le costó trabajo adaptarse a esta nueva posición como carrilero por izquierda. Algo lógico y que él mismo reconoció.

Bernardi (5): esta vez no fue tan desequilibrante como en otros partidos. Tuvo una oportunidad clara de abrir el marcador, pero su remate fue desviado por Álvarez.

Chancalay (5): se lo notó con falta de fútbol, como si los días de licencia por ser flamante papá los haya sentido.

Rodríguez (6): el "Pulga" fue el jugador sabalero que más veces pudo marcar, pero perdió el duelo con el arquero Álvarez y un tiro libre suyo pegó en el travesaño y salió.

Morelo (4): ingresó por Bernardi para darle más poder ofensivo al equipo. No entró mucho en juego, sólo fue importante en una jugada que casi termina en gol de Fernández.

Fernández (6): Domínguez le dio más minutos (jugó desde los 18 del complemento) y no los desaprovechó. En media hora marcó el descuento, algo que había estado cerca de hacer antes.

Meza (5): debutó en primera suplantando a Piovi a los 31 minutos del segundo período. Su ingreso cambió el esquema táctico y fue productivo para la búsqueda del transitorio empate.

Farías (-): entró por Olivera faltando 11 minutos, muy pocos como para calificarlo.

SÍNTESIS

Colón 1 - Independiente 2

Colón: Leonardo Burián; Emanuel Olivera, Bruno Bianchi y Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Rafael Delgado; Christian Bernardi; Tomás Chancalay y Luis Miguel Rodríguez. D.T.: Eduardo Domínguez. Suplentes: Ignacio Chicco, Facundo Garcés, Brian Farioli, Yeiler Góez, Stefano Moreyra y Gian Nardelli.

Independiente: Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Lucas González, Alan Velasco y Alan Soñora; Federico Martínez y Silvio Romero. D.T.: Lucas Pusineri. Suplentes: Renzo Bacchia, Thomas Ortega, Gonzalo Asis, Sergio Barreto, Pedro Hernández, Andrés Roa, Nicolás Messiniti y Marcos Landaburu.

Goles: en el segundo tiempo, a los 30 min., Menéndez (I); a los 44 min., Velasco (I); a los 48 min., Brian Fernández (C).

Cambios: en el segundo tiempo, a los 18 min., Wilson Morelo por Bernardi y Brian Fernández por Chancalay (C); a los 27 min., Braian Martínez por Federico Martínez y Jonathan Menéndez por Soñora (I); a los 31 min., Eric Meza por Piovi (C); a los 37 min., Facundo Farías por Olivera (C); a los 39 min., Carlos Benavidez por Silvio Romero (I); a los 46 min., Domingo Blanco por Velasco (I).

Amonestados: Chancalay, Piovi, Rodríguez, Bianchi y Meza (C); Bustos (I).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Cancha: Colón.