Brian: "Seguiré por este camino, creo que voy bien"

Luego de la derrota frente a Independiente, Fernández, autor del sabalero en la última jugada del partido, se mostró feliz por marcar su primer tanto en Colón, pero a la vez con un sabor amargo por haber perdido.

Esta vez jugó 30 minutos exactos, desde su ingreso por Tomás Chancalay a los 18 hasta el pitazo final de Mauro Vigliano a los 48. Bastante tiempo más de lo que venía jugando.

Era algo ya hablado entre Brian Fernández y Eduardo Domínguez: "Durante la semana me dijo que iba a jugar 30 minutos y cumplió con la palabra. Eso lo valoro mucho, como cada vez que me dijo algo, siempre lo ha cumplido", aseguró Brian después de la caída 2-1 ante Independiente.

"Domínguez me dijo que me ha tocado estar lesionado y que eso me quitó la posibilidad de jugar partidos amistosos en los cuales necesitaba tenerme para ir formando el equipo. Ahora estamos recuperando ese tiempo de a poco", agregó el delantero nacido en Villa Yapeyú hace 26 años.

"Yo trato de devolver esa confianza dentro de la cancha y afuera también, como lo vengo haciendo. Este fue mi tercer partido de local y pienso que cada vez lo estoy haciendo mejor", opinó Fernández.

El hincha sabalero desde la cuna expresó sus ambiguos sentimientos: "Me siento muy feliz, lástima la derrota, porque queríamos ganar de nuevo en casa, pero todo está abierto como para mantenernos arriba, así que iremos a Santiago para tratar de ganar y terminar primeros en la zona".

"La verdad es que la derrota me amargó un poco, pero convertir me puso muy contento porque puse mucho esfuerzo para regalarme este gol, y a mi familia también, porque sin ellos no hubiera podido lograrlo", añadió el atacante.

Por supuesto que no se olvidó de quienes también tuvieron que ver con este presente: "También agradezco a mis compañeros y al cuerpo técnico, sin ellos no hubiera podido estar acá, más allá de mis altibajos que tuve desde que llegué a Colón, pero seguiré por este camino, creo que voy bien".

Retornando a lo sucedido frente al equipo de Avellaneda, el delantero de Colón señaló: "Felicito a Milton (Álvarez, el arquero de Independiente) porque ha hecho un gran partido, fue una de las figuras, atajando pelotas increíbles, como las de Bernardi y las del Pulga, o los tiros libres".

"Tuvimos muchas situaciones de gol, pero ellos fueron más eficaces, llegaron dos veces y convirtieron, Gana el que hace goles, para nosotros nos queda un sabor amargo porque podíamos quedar primeros en la zona con un empate", finalizó diciendo Brian Fernández antes de retirarse del Brigadier López siendo uno de los jugadores más destacados de Colón en la inmerecida derrota recibiendo al "Rey de Copas".

>> Colón jugará el viernes en Santiago del Estero su último partido por la zona 2 de la fase clasificatoria. Enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, a las 19.20.

Aliendro: "Hicimos un gran partido"

El mediocampista de Colón, Rodrigo Aliendro, analizó la derrota frente a Independiente: "Esta vez tuvimos más posesión de la pelota, pero tampoco te garantiza tener un buen resultado, eso quizás hizo que nos quedemos mal parados en los goles de ellos, pero fue bueno que haya pasado cuando ya estamos clasificados, para poder mejorar, sabiendo que lo que viene es lindo".

"Creo que nos sentimos bien con la pelota, que era una deuda que teníamos. Pero en los partidos anteriores las que tuvimos las metimos, y hoy nos pasó al revés. Nos vamos tranquilos porque hicimos un gran partido", agregó el centrocampista.

Además, Aliendro brindó unas palabras sobre Diego Maradona: "No tuve la oportunidad de verlo jugar, pero a través de los videos y de lo que me han contado de él podemos asegurar que fue lo máximo. Ojalá podamos ganar este torneo que lleva su nombre, sería algo hermoso para nosotros".

Delgado: "Es difícil explicar un partido así"

"Fue uno de los mejores partidos, pero a lo último tomamos malas decisiones y por eso perdimos. Es difícil explicar un partido así, pero es el camino que tenemos que seguir", dijo Rafael Delgado tras la caída 2-1 frente a Independiente.

"Necesitábamos tener un poco más la pelota, veníamos demostrando que estábamos firmes abajo y convertíamos en los momentos justos, esta vez jugamos muy bien y lamentablemente perdimos", manifestó el defensor que llegó a Colón desde Defensa y Justicia.

Delgado se responsabilizó por el gol de Menéndez: "El primer gol vino por un mal rechazo mío, pero que fue por un empujón de Romero, que el árbitro bien podía haberlo cobrado, pero igual reconozco que es mi culpa. Sé que es un puesto en el cual estoy aprendiendo muchísimo, y una de las cosas a corregir es esa, la de saltar firme".

Domínguez elogió a los "gallegos"

Luego del 2-1 en contra sufrido ante Independiente, el técnico de Colón (en una conferencia de prensa caracterizada por el mal funcionamiento de la internet, teniendo en cuenta que las preguntas de la prensa y sus respuestas son expresadas de modo virtual por el protocolo sanitario) analizó las actuaciones del Puga Rodríguez y de Brian Fernández.

* "El Pulga entiende el juego como pocos jugadores en el fútbol argentino, entonces nos da la posibilidad de que juegue un poco más retrasado o como nueve. Tuvo dos situaciones clarísimas en el primer tiempo y un gran tiro libre en el travesaño. Sigue sumando minutos y eso es muy importante tanto para él como para nosotros".

* "De a poco Brian va teniendo más minutos porque se los está ganando, Es un jugador que hace goles y nos da felicidad que haya vuelto al gol, pero tiene que seguir creciendo y mejorando en varios aspectos que está trabajando, para encontrar un Brian Fernández en plenitud".

Además, Domínguez analizó otro de los motivos del ingreso de Fernández "Veíamos que Independiente había modificado su esquema para jugar con un 4-4-2, para tratar de ganar las espaldas de Vigo. Las subidas de Lucas Rodríguez nos estaban generando un 3 contra 2, pero con la entrada de Brian, prácticamente Rodríguez ya no subió al ataque porque tuvo que preocuparse por marcar a Brian".