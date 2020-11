"Quedar desconectados" es la mayor inquietud entre los universitarios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuatro jóvenes narraron los cambios que vivieron durante todo el período de aislamiento en sus carreras: destacaron los esfuerzos para que todos puedan acceder al cursado a la distancia y advirtieron sobre la conectividad y los equipos tecnológicos para garantizar que nadie se quede afuera.

El contexto de incertidumbre y angustias sociales generadas por el Covid-19 no distingue entre niveles educativos. En el caso de las universidades e institutos, pudieron adaptarse rápidamente al sistema de clases a distancia debido a experiencias previas desarrolladas durante el último tiempo. Aún así, los estudiantes admiten el impacto suscitado por la pandemia.

Cuatro representantes estudiantiles de distintas agrupaciones reflexionaron junto a este medio sobre la adaptación que han tenido que transitar en sus estudios superiores. Son conscientes del esfuerzo para mantener el cursado, pero consideran que la vinculación tecnológica será el gran desafío para construir la "nueva normalidad" en las distintas carreras.

Marcelo D'amico, estudiante la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL e integrante de la agrupación Franja Morada dijo que "el general de las medidas tomadas fueron positivas para garantizar el cursado, exámenes y una vida académica relativamente normal".

D'amico, acompañante de los ingresantes por las carrera, destacó el "modus operandi que se elaboró desde la UNL en conjunto con docentes y no docentes, implementado mejoras en los entornos virtuales y becas de conectividad". Asimismo, considero que "hace falta muchísimo trabajo para reducir la brecha de desigualdad, porque muchísimos compañeros no pudieron continuar sus estudios por no contar con los medios suficientes".

Constanza Gallardo, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de UNL, sostuvo que "la pandemia abrumó a la educación obligando a la virtualización de todos los niveles".

En ese sentido, consideró que de ahora en más "será necesario el acceso a la conectividad y los dispositivos para continuar los estudios", ya que "es urgente que sea reconocido como un derecho para garantizar el derecho mayor que es la educación".

Eloisa Álvarez, estudiante en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales donde es responsable por el Movimiento Nacional Reformista, dijo que "muchas de estas discusiones que afectan al derecho a la educación las venimos planteando desde hace años".

"Cuando se decidió la continuidad virtual, entró en crisis el cursado, evidenciando una escasa formación en toda la comunidad educativa respecto de las herramientas tecnológicas. Además, el punto culmine del proceso de enseñanza-aprendizaje que son los exámenes tuvo una concepción bastante endeble", agregó la joven.

Martina Kuhar, estudiante de Relaciones Internacionales y dos veces presidenta del centro de estudiantes de derecho en UCSF, observó que "la pandemia afectó a la educación en una transición precoz al formato online tanto del lado de profesores como de alumnos". Asimismo, dijo que "después de haber pasado muchas horas frente a las computadoras, el desafío deberá ser la adaptación y la motivación de las clases".

Cambios y necesidades

vistas desde adentro

Los estudiantes trazaron un análisis de su experiencia como estudiantes en este atípico momento como puntapié para garantizar el derecho a su educación durante los próximos años.

Marcelo D'amico subrayó su preocupación por "la cantidad de chicos que dejan la carrera en forma definitiva por no contar con los medios suficientes". Y reparó en que será necesario valorar "la adecuación de las currículas, para una lógica distinta como la de la virtualidad" y "el aspecto laboral de muchos estudiantes, para fortalecer las condiciones que favorezcan al cursado".

Eloisa Álvarez consideró que "no se trata solo de una crisis de la virtualidad, se trata también de una crisis de un sistema arcaico, que reproduce desigualdades porque parte del presupuesto que existe un piso de igualdad. Ojalá que surjan reformas acordes a los contextos actuales; por ejemplo, una ley de educación superior que sea del siglo veintiuno para estudiantes del siglo veintiuno".

Martina Kuhar, requirió que "se generen más y mejores espacios de participación estudiantil para fomentar un rol participativo en la toma de decisiones, respaldando las cuestiones que de allí surjan y puedan trasladarse en acciones concretas para ser cumplidas".

Constanza Gallardo reparó en "el rol fundamental que la participación estudiantil tiene en el contexto actual". Y agregó que "la voz de los estudiantes tiene que ser parte de las reivindicaciones porque en la organización colectiva de los debates es la que puede visibilizar nuestras necesidades".

Punto de conexión segura

Las agrupaciones ALDE de UNL y La Corriente Tecnológica de UTN-Santa Fe, dispusieron un espacio denominado "Punto de conexión segura" para los estudiantes que necesiten hacer trabajos prácticos, cursar o rendir. Cuenta con computadoras con acceso a Internet estable de manera gratuita, respetando las medidas de bioseguridad e higiene para prevenir el contagio de Covid-19. Funciona mediante turnos en 9 de julio 2222, local del espacio "Contar, Pensar, Hacer". Foto: Gentileza

Ante la falta

de encuentro

Como la pandemia obligó al sector educativo a la virtualidad, quedará en pausa la recepción de los nuevos estudiantes. Por ello, los entrevistados dejaron un mensaje de aliento para atravesar los estudios en este contexto.

"Si bien en un principio vamos a estar sin vernos por los pasillos, los patios y las aulas, les digo que vivan la universidad, que aprovechen todas las herramientas disponibles para hacer cada uno su propio camino", dijo Marcelo.

"En este mundo realmente complejo, creo que lo fundamental es transmitir a los ingresantes un mensaje positivo, que sepan que más adelante todo será una gran oportunidad para lo que estará súper preparados", agregó Martina.

Por su lado, Constanza pidió a los ingresantes que "no duden en consultar, ya sea a centros de estudiantes, representantes estudiantiles o estudiantes avanzados, porque estamos para acompañarlos en este recorrido complejo, peleando por acortar las brechas de desigualdad que excluyen a muchos jóvenes".

En la misma sintonía, Eloisa dijo que "vivan con ganas el ingreso a la universidad porque es una de las mejores etapas". Y recordó que "ante cualquier necesidad que surja, sepan que vamos a estar para ayudarlos".