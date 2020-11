https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Le pidió que cuida de ella y de su hijo, Diego Fernando Difunden el audio que Maradona le envió al actual novio de Verónica Ojeda

Días antes de morir, Diego Maradona decidió enviarle un audio de WhatsApp a Mario Baudry, el actual novio de Verónica Ojeda. A corazón abierto, le confesó cómo la ve a su ex pareja y le hizo un pedido muy especial con respecto a su hijo, Dieguito Fernando.

“Hola Mario, habla Diego, sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos, cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, empezó diciendo el emblema de la Selección en una grabación que fue dada a conocer por Luis Ventura.

Con voz bastante clara y directa, Maradona concluyó: “Mirá que yo tengo un montón de hijos pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”. Cabe mencionar que Ojeda no se pronunció públicamente luego de la muerte de Maradona, noticia que recibió por parte de Jorge Rial el pasado miércoles 25 de noviembre.

Su abogado, Miguel Ángel Pierri, había sido contactado por Intrusos para dar una entrevista sobre Maradona el pasado viernes y cómo continuará toda la situación relativa a la herencia. Al enterarse de eso, Ojeda decidió llamarlo y le exigió que no diera ningún tipo de declaración en la televisión.

“Acaba de suceder algo en el corte que a mí nunca me pasó. Me ha pasado en vivo, pero así nunca. Refleja la tensión que hay en la familia Maradona”, expresó Jorge Rial, conductor del ciclo. Pierri estaba listo para salir al aire desde su estudio, pero canceló todo.

A eso, el periodista reforzó: “La nota de Pierri estaba arreglada desde ayer (por el jueves), es el abogado de Diego Fernando y de Verónica”. Reveló que su intención era saber si iban a judicializar el caso. “En el medio nos enteramos de que Verónica Ojeda no le había dado la autorización a Pierri para salir a hablar”, concluyó.

Con información de Infobae