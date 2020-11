https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.11.2020 - Última actualización - 7:48

4:43

La ministra de Educación provincial sostuvo que se vio "obligada" a la destitularización de 500 educadores santafesinos debido a "irregularidades" detectadas en procedimientos de parte de la anterior gestión de gobierno: "Se puede corregir un error, pero no una cadena de omisiones que es nula desde el punto de vista jurídico", asestó.

"¿Cuál es la equidad en el sistema de garantía de derechos?, ¿por qué algunos deberían cumplir todos los pasos pautados en la normativa vigente para titularizar cargos y otros no?". Crédito: Flavio Raina

"¿Cuál es la equidad en el sistema de garantía de derechos?, ¿por qué algunos deberían cumplir todos los pasos pautados en la normativa vigente para titularizar cargos y otros no?". Crédito: Flavio Raina

Dardos políticos tras la revocatoria a docentes Cantero, sobre concursos: "Lo ilegal no se arregla administrativamente" La ministra de Educación provincial sostuvo que se vio "obligada" a la destitularización de 500 educadores santafesinos debido a "irregularidades" detectadas en procedimientos de parte de la anterior gestión de gobierno: " La ministra de Educación provincial sostuvo que se vio "obligada" a la destitularización de 500 educadores santafesinos debido a "irregularidades" detectadas en procedimientos de parte de la anterior gestión de gobierno: "Se puede corregir un error, pero no una cadena de omisiones que es nula desde el punto de vista jurídico", asestó.

La titular de la cartera educativa provincial, Adriana Cantero, se refirió a la revocatoria de 500 titularizaciones de docentes santafesinos concretadas en tres concursos concretados durante el último semestre de la gestión de gobierno anterior.

"¿Cuál es la equidad en el sistema de garantía de derechos?, ¿por qué algunos deberían cumplir todos los pasos pautados en la normativa vigente para titularizar cargos y otros no?, ¿por qué algunos se dedican a recorrer el largo camino de la tarea docente y otros pueden ingresar sin siquiera haber estudiado la carrera?", cuestionó Cantero ante la consulta de este medio.

"El ministerio de Educación fue observado por dos instancias externas: la comisión evaluadora del Decreto 89 y el Tribunal de Cuentas. Esta situación me lleva a tomar una decisión que no es para nada grata para mí, pero en la que me veo obligada porque van al nudo de la legalidad de los procedimientos de los docentes", manifestó luego la ministra.

"Recuperar la legalidad en los procesos de titularización de los docentes también es trabajar por las garantías de los derechos de todos. Por eso estamos planificando nuevos concursos donde el acceso a los puestos de trabajo sea legítimo, cumpliendo los pasos que cumplen todos. Mientras, las personas afectadas seguirán como interinos en sus cargos, cobrando sus salarios", manifestó.

"Respecto del argumento de que lo podríamos haber arreglado administrativamente, tengo que decir que la ilegalidad no se arregla. Se puede corregir un error, pero no se arregla una cadena de omisiones que es nula desde el punto de vista jurídico", sostuvo.

-Además de las titularizaciones, a lo largo de los meses hubo discrepancias sobre distintos aspectos del sistema educativo, como la continuidad de paritarias o la situación de los docentes reemplazantes, entre otros. ¿En qué se fundamentan estas diferencias políticas sobre la educación santafesina?

-Creo que a la oposición le está costando entender que ya no son quienes toman las decisiones. Por ejemplo, en el caso de la defensa al derecho en expectativa de los reemplazantes: ¿por qué ofrecieron tantos cargos sin que esos reemplazantes, que llevan tanto tiempo realizando suplencias, tuvieran oportunidad de concursar?

Lo que no hay que tener son dobles varas. Para que la gente confíe, el discurso tiene que dar orden, perspectivas y garantías. No es lo mismo tener errores que omisiones voluntarias. Quizás nosotros también cometemos errores, somos humanos. Nos ha tocado tomar el sistema educativo encima de una pandemia, que no es algo menor. Sin embargo, aquí estamos: tratando de ser lo mejor que podemos en cada paso que hay que dar.

Obviamente, quienes no están catorce horas al día gestionando esta situación tan excepcional tienen mucho más tiempo para observar y cuestionar. Todos tenemos derecho a opinar, soy respetuosa de las libertades; pero creo que hay que ser responsable y no llevar confusiones a la gente en un momento de sufrimiento.

Continuidad de paritarias

"No abandonamos las paritarias, en diciembre volveremos a convocar", respondió Cantero ante la consulta. Y agregó: "Una voluntad expresa del trabajo por la estabilidad docente y del respeto por los acuerdos con los sectores sindicales es el concurso inconcluso que recibimos en Secundaria, al que logramos continuar en plena pandemia, con una modalidad online inédita en el país, cuidando todas las garantías legales". Además, dijo que "en los próximos días" convocará a los sindicatos docentes "para planificar gradualmente los tres concursos de titularizaciones revocadas".

"La idea es que todos los chicos se reencuentren antes del receso"

Cantero aseguró que "es decisión del gobierno de la provincia que los chicos puedan reencontrarse antes del receso de verano en sus escuelas". La ministra explicó que NO se trata de clases presenciales sino de breves encuentros en pequeños grupos para retirar los cuadernos que orientarán la tarea que sigue y al mismo tiempo, dar oportunidad de encuentro de los estudiantes con sus compañeros y docentes".

"Desde que se autorizaron los trabajos de infraestructura hemos distribuido $ 400.000.000 en reparaciones menores para mejorar problemas de agua, sanitarios, filtraciones, gas, electricidad, ventilaciones, según el relevamiento de todos los edificios escolares que se evaluaron con criterio sanitario";

"Autorizamos licencias especiales, generamos normativas de coyuntura para agilizarlas y acompañamos la apertura en las zonas rurales que hoy tiene más de 150 escuelas trabajando en la presencialidad";

"Autorizamos la compra de insumos COVID con los gastos de funcionamiento";

"Asistimos a todos los establecimientos educativos con partidas para comprar e instalar los lavamanos requeridos por los protocolos educativos";

"Asignamos recientemente partidas a todas las instituciones para la adquisición de termómetros";

"Participamos en todo el trabajo federal para acompañar con decisiones atinadas los distintos momentos que el dinamismo de la pandemia fue indicando";

"Socializamos todos los acuerdos federales para construir comprensión compartida de las decisiones";

"Preparamos y desarrollamos quince días de actividades preparatorias para aprender los protocolos de la presencialidad con todo el personal escolar, luego del receso de julio";

"Fuimos informando por circulares de todas las acciones que encaminaban hacia esos momentos" amplió Cantero en el punteo descriptivo.

"En ese contexto, mirando un proceso posible, dentro de las acciones con estudiantes contempladas en el ciclo lectivo que marca un recorrido en el mes de diciembre hasta el día 18 y en cumplimiento de los 180 días de clases que marca la Ley, planteamos la posibilidad de entregar los materiales de trabajo para darle continuidad al vínculo pedagógico en pequeños encuentros cuidados y con estricto cumplimiento de protocolos ya aprobados" consignó la ministra de Educación provincial.

Adriana Cantero se permitió explicar que "no podemos habilitar actos de colación, entre otros motivos porque aún no hay graduados, eso será en marzo. Sí podemos empezar a recorrer con flexibilidad el camino de la gradualidad descripta en nuestro plan aprobado en el CFE. Llegar a la presencialidad sostenida es nuestra esperanza, y la vamos construyendo con acciones articuladas que, además, contribuyan a mantener a todas y todos en su trayectoria escolar. Estos gestos de enorme valor simbólico son una convocatoria a esa continuidad, entre otros proyectos que estamos desplegando".

Respecto de los gremios docentes, la ministra Cantero abogó por "que revisen su decisión de rechazar esta propuesta. Que desistan de esta posición. Está claro que reconocemos la inmensa tarea que han realizado docentes y asistentes escolares, representantes legales y representaciones gremiales, también otros ministerios que han colaborado permanentemente. Es desde ese reconocimiento, que esperamos todos se sigan sumando para dar respuesta a las legítimas expectativas y necesidades de nuestros estudiantes" concluyó la ministra Cantero.