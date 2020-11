https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.11.2020 - Última actualización - 8:13

8:10

Se investiga un homicidio culposo Tras los allanamientos, el médico de Maradona se presenta ante la justicia

Este lunes por la mañana, el último médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luciano Luque se dirigió hacia la fiscalía de San Isidro para brindar una declaración espontánea, en el marco de la causa que investiga la muerte del ex futbolista.

El médico iba acompañado de su abogado, Julio Rivas, que declaró ante la prensa y remarcó que todavía no fueron informados formalmente de la imputación por homicidio culposo.

También, destacó que Luque va a ir voluntariamente a declarar, lo cual es un derecho.

Allanamientos

La declaración del médico se da luego de que este domingo se allanaran su casa particular y su consultorio, donde se secuestraron teléfonos, computadores y documentación.

Esto se dio luego de las declaraciones de Dalma, Giannina y Jana, las hijas de Maradona; donde la justicia decidió comenzar a investigar una posible impericia o negligencia médica, que llevaría a un homicidio culposo.

Según expresó su abogado, la situación procesal de Luque es confusa: el médico no fue imputado formalmente hasta el momento, no se pidió su detención y no fue convocado a prestar declaración indagatoria, aunque sí está siendo investigado y fue notificado de sus derechos y garantías durante el allanamiento.

“Tengo entendido que le leyeron sus derechos como imputado pero no sabemos si efectivamente fue imputado o es testigo. Ayer salió un comunicado de la fiscalía donde decía que no había imputados, pero ayer lo allanaron. No dejaron copia del acta, pero para mí está imputado porque lo allanaron”, agregó Rivas.