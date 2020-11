El Frente Progresista votará el presupuesto en Diputados, y hoy será ley

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo anunciaron en conferencia prensa los legisladores del espacio. Destacaron que se mantuvieron todos los valores previstos por el mensaje, pero se atenuaron algunas discrecionalidades en el manejo de bienes y recursos.

El Frente Progresista, que ostenta la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, adelantó que aprobará y permitirá que se convierta en ley el proyecto de presupuesto enviado por el gobernador, “sin tocar un solo peso”, aunque con limitaciones a la disposición discrecional de bienes y recursos, conforme a lo acordado con los senadores.



En conferencia de prensa, el diputado provincial Fabián Bastia, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, destacó el “trabajo muy articulado con los bloques, lo que permitió que a ese mensaje del Ejecutivo, al que no le hemos tocado un peso, si hayamos limitado discrecionalidades que abundaban y que no se ajustan a la ley de leyes”.

“Hemos establecido limitaciones, partiendo de la base de que era un presupuesto subestimado, hemos limitado el manejo de los fondos extra de que pueda disponerse, también de las cuentas de capital a gastos corrientes, que limitamos al 40 % (era el 100 %) y que en el caso de que se cumpla la sentencia de la deuda de la Nación, que esos fondos sean afectados a infraestructura. Hemos sacado la posibilidad de disponer de bienes ociosos sin pasar por la Legislatura”, enumeró el legislador.

Añadió que, “con eso estamos dando la herramienta, no puede decir el gobernador que no tiene el presupuesto que él quería. Lo que sí decimos es que tiene muchos fondos disponibles, y es hora de que empiece a usarlos y a gestionar esta provincial. En esa lógica y con todas las reservas que tenemos, acompañamos el presupuesto”.

Por su parte, la diputada socialista Clara García destacó las particularidades del contexto en que se da la sesión de hoy. “Vamos a votar un presupuesto sin que tengamos un ministro de Gobierno con quien haya habido diálogo y con un ministro de Economía que no sólo no vino, sino que tampoco responde a los pedidos de informes. Vamos a votar porque somos una oposición responsable, pero nos llaman la atención muchas cosas. ¿Por qué no incluye la deuda de la Nación? ¿Por qué pone un artículo para vender casi de un plumazo todos los bienes de la provincia?”.



Para la legisladora, el proyecto del gobernador “prioriza un endeudamiento casi obsesivo, carísimo e innecesario, para tener fondos en caja. Así que hay varios puntos (modificados) en defensa de los santafesinos que venían acostumbrados a una obra pública, a una gestión en salud impecable, a una gestión en educación impecable, hoy están viendo un paráte, una quietud que los perjudica”.