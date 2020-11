https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.11.2020 - Última actualización - 12:03

11:58

El "Vasco" Azconzábal se quejó en Avellaneda: "Lo que nos desgasta es que por cada hisopado tenemos tres contagiados de Covid". El Bahía viene de una zona muy castigada de Brasil y también espera por los PCR ya estando en Santa Fe.

¡Que no se caigan más soldados! Es el deseo, a modo de súplica, de los dos comandos técnicos de cara al partido de este martes a las 19.15 en el 15 de Abril de Santa Fe. Crédito: Gentileza Conmebol

¡Que no se caigan más soldados! Es el deseo, a modo de súplica, de los dos comandos técnicos de cara al partido de este martes a las 19.15 en el 15 de Abril de Santa Fe. Crédito: Gentileza Conmebol

La Conmebol habla de "24 horas antes del partido" Se vencen los tiempos de Unión y Bahía para informar contagios El "Vasco" Azconzábal se quejó en Avellaneda: "Lo que nos desgasta es que por cada hisopado tenemos tres contagiados de Covid". El Bahía viene de una zona muy castigada de Brasil y también espera por los PCR ya estando en Santa Fe. El "Vasco" Azconzábal se quejó en Avellaneda: "Lo que nos desgasta es que por cada hisopado tenemos tres contagiados de Covid". El Bahía viene de una zona muy castigada de Brasil y también espera por los PCR ya estando en Santa Fe.

Además de ser rivales por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2020, Unión de Santa Fe por Argentina y el Esporte Clube Bahía por Brasil tienen otro punto en común: son dos equipos "castigados" por la ola de contagios de Covid-19 en sus planteles. Si bien el partido revancha está encima y es "ya" (martes 19.15 en el 15 de Abril), la realidad es que ambos clubes tienen plazo hasta hoy a la tardecita para informar en caso de tener más positivos en sus respectivos planteles. Por lo que es el "historial", los dos clubes prenden velas y cruzan los dedos para no perder más soldados.

El reglamento Conmebol marca lo siguiente bajo el slogan "Realización de Pruebas Covid-19" y la subdivisión de "Obligatoriedad de realización de pruebas COVID-19".

- 1. Todos los equipos participantes en las competiciones oficiales CONMEBOL deberán seguir rigurosamente las recomendaciones publicadas en cuanto a los viajes, desplazamientos y entrenamientos, así como los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de cada país.

- 2. Los clubes deberán realizar pruebas PCR del COVID-19 (hisopado) a todos los miembros del equipo periódicamente (en el país de origen), aislando a cualquier miembro de la delegación con sospecha de contagio.

-3. Todos los miembros de las delegaciones y personal comprendidos en la ZONA 1 del estadio (Árbitros, Oficiales de Partido, Médicos, Oficial Antidopaje, entre otros), que deban trasladarse desde otros países/ciudades hasta el local del encuentro, deberán realizarse la prueba mencionada no más que 5 días antes del partido y deberán enviar el resultado directamente a la comisión médica de CONMEBOL vía correo electrónico resultados@conmebol.com hasta

- 4. Asimismo, las delegaciones locales y el personal de trabajo del club/estadio en la ZONA 1 del estadio (Pasapelotas, Camilleros, Policía, entre otros) que no necesiten trasladarse de una ciudad/país a otra para comparecer en el estadio, deberán realizarse la prueba mencionada no más que 5 días antes del partido y deberán enviar sus resultados directamente a la Comisión Médica de CONMEBOL vía correo electrónico resultados@conmebol.com hasta 24hs previas al inicio de dicho partido.

- 5. Las condiciones de salud de las personas que trabajan en la Zonas 2 y 3, serán verificadas a través de control de temperatura y con el cuestionario de salud bajo la coordinación del Responsable de Salud de los clubes, designado por el equipo local.

- 6. Cualquier caso positivo dentro del plantel del equipo debe ser comunicado de inmediato a la Comisión Médica de CONMEBOL

- 7. La Comisión Médica de CONMEBOL estará en contacto directo con el jefe Médico de cada Club, el mismo será responsable de la revisión médica diaria de todo el plantel.

Además, se aclara que la CONMEBOL podrá ordenar test adicionales previo a los partidos o durante los períodos de entrenamientos, los cuales serán previamente coordinados con el Cuerpo Técnico. Incumplir cualquiera de los deberes y obligaciones enunciados precedentemente constituirá una infracción disciplinaria. En el caso de que algún jugador u oficial se niegue a realizar el test de COVID-19, el mismo no podrá participar de las Competiciones organizadas por la CONMEBOL.

En las últimas horas, antes de su compromiso doméstico contra el Sao Paulo este sábado, el Bahía informó que "el portero Mateus Claus, los laterales Zeca y Juninho Capixaba y el volante Ronaldo se contagiaron de la enfermedad". Hay que recordar que, antes del partido de ida en el Fonte Nova, el equipo brasilero se quedó sin su entrenador Mano Menezes, reemplazado por el técnico auxiliar, Claudio Prates, que llegó ayer encabezando la delegación del "Escuadrón" en Santa Fe. "Estamos complicados con los contagios, no vamos a tomar contacto con nadie en Argentina", explicaron desde la delegación del Bahía a El Litoral.

En el caso de Unión, más allá que no hubo ninguna información oficial del club en su Twitter, sorprendieron las ausencias de Ezequiel Cañete y de Marcos Peano, quienes directamente no viajaron a Avellaneda y eran candidatos a tener rodaje contra los suplentes de Racing. Más allá de la entendible "queja pública" del "Vasco" Azconzábal, nadie debiera sorprenderse en el Mundo Unión si por estas horas aparece algún positivo más antes del llamado "plazo Conmebol", que expira este lunes a las 19; es decir, 24 horas antes del partido revancha con el Bahía de Brasil por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2020.

El test serológico "de acá" y los PCR de Conmebol

Los tests que en se utilizan para la detección del coronavirus utilizan básicamente dos procedimientos: los que buscan el virus propiamente y los que buscan los anticuerpos que nuestro organismo ha generado para luchar contra el virus. Por lo tanto, cada uno de ellos sirve para un momento diferente de la infección.

El test que detecta el virus es el conocido como prueba PCR (por sus siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa) y es adecuado para saber si tienes la enfermedad. Si se presentan síntomas tales como tos, fiebre o dificultad respiratoria, se debe contactar con el sistema sanitario para hacerse la prueba y, sobre todo, no salir de casa (o del lugar donde se esté confinado) para evitar contagiar nadie más. Este test, que se hace con una muestra de la faringe y de la mucosa nasal, también es el adecuado para los que han estado en contacto con una persona diagnosticada de Covid-19. Igualmente, se recomienda en este caso una cuarentena de dos semanas a partir del día del posible contagio, aunque la PCR sea negativa. El test puede dar un resultado negativo si se realiza durante el período de incubación de la enfermedad.

En cuanto a los tests serológicos, se hacen con una muestra de sangre y son los adecuados para cuando ya se ha pasado la infección, haya presentado síntomas o no, ya que detectan los anticuerpos que han luchado contra el virus. Es por eso la polémica que se generó desde el vamos, cuando la AFA "compró" los serológicos para el fútbol argentino.

"Si no has tenido síntomas, es imposible saber si has estado expuesto al virus a menos que te hagas una prueba serológica", explican los especialistas.