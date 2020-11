https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.11.2020 - Última actualización - 12:41

12:37

La injusta caída ante Independiente privó a Colón de asegurar el primer puesto, por lo que si el "Barba" tenía pensada una rotación de jugadores, ahora seguramente apostará a lo mejor para el viernes.

Rodrigo Aliendro y el Pulga Rodríguez buscan explicaciones a las situaciones desperdiciadas y a un resultado que no se entiende a partir de lo que fue el juego del sábado en el Brigadier López. Crédito: Mauricio Garín

Rodrigo Aliendro y el Pulga Rodríguez buscan explicaciones a las situaciones desperdiciadas y a un resultado que no se entiende a partir de lo que fue el juego del sábado en el Brigadier López. Crédito: Mauricio Garín

El objetivo sigue siendo el de salir primero en la zona ¿Cambio de planes de Domínguez para ir a jugar a Santiago del Estero? La injusta caída ante Independiente privó a Colón de asegurar el primer puesto, por lo que si el "Barba" tenía pensada una rotación de jugadores, ahora seguramente apostará a lo mejor para el viernes. La injusta caída ante Independiente privó a Colón de asegurar el primer puesto, por lo que si el "Barba" tenía pensada una rotación de jugadores, ahora seguramente apostará a lo mejor para el viernes.

A veces el fútbol tiene estas cosas y por eso se convierte en un deporte muy especial. No siempre gana el que lo merece por juego. A Colón le pasó el sábado. Perdió ese atributo muy especial que fue, en partidos anteriores, la virtud de la contundencia. Las oportunidades malogradas se sufrieron luego en el arco de Burián con dos contragolpes que terminaron en goles de un Independiente que consiguió un triunfo clave porque le permitió clasificar, en una zona ya definida.

La idea de Domínguez era la de asegurarse el primer puesto en esa zona 2. Lo hubiese logrado en el caso de un resultado positivo ante Independiente, cosa que no se dio. Por eso, los planes iniciales podrían verse alterados e ir con lo mejor que tiene a disposición a jugar el encuentro en Santiago del Estero.

Obviamente, Gonzalo Escobar no podrá estar porque no le dan los tiempos de recuperación por el covid positivo (10 días a partir del jueves de la semana pasada). Por ende, no podrá volver al equipo y quizás se lo tenga en cuenta para el arranque de la zona campeonato.

El objetivo de salir primero apunta principalmente a jugar tres partidos de local y dos de visitante en la ronda campeonato, recordando que ahora clasifican dos por zona y que los doce equipos que lucharán por el título se dividirán en dos zonas de seis cada una, jugando todos contra todos a una sola rueda. Los dos primeros definirán el título de campeón.

Otra cuestión importante es que no hay que lamentar problemas de lesiones, por lo que si no ocurre nada raro, Domínguez va a tener a todos los jugadores a disposición. Para este encuentro con el Rojo, optó por devolverle la titularidad a Chancalay, sacó a Morelo y Piovi fue el reemplazante de Escobar. Todo indica que más allá de que no fue un buen partido el de la reciente incorporación, seguiría en el equipo titular y habrá que ver si el técnico mantiene la dupla Chancalay-Pulga Rodríguez o si de define por el ingreso de Morelo o inclusive de Brian Fernández, que fue el autor del gol sabalero.

Por el lado de Central Córdoba, viene de vencer en Florencio Varela a Defensa y Justicia por 3 a 2 en un vibrante partido. Aquél 2-0 de los primeros 22 minutos de juego, con goles de Abel Argañaraz y Claudio Riaño, se transformó a los 37' del complemento en un 2-2 (Miguel Merentiel y Franco Paredes). Pero a los 46' apareció el recién ingresado Santiago Rosales para devolverle la sonrisa al equipo de Berti y tener por fin el desahogo esperado.

El entrenador de Central Córdoba dijo que "creo que, como le decía recién al grupo de futbolistas, al no haber hecho muchos partidos amistosos, lamentablemente nos costó encontrar ritmo competitivo. Y a medida que van pasando los partidos creo que nos vamos vinculando muchos mejor los futbolistas con nosotros y los futbolistas entre sí. Estamos contentos por este triunfo que creo que lo merecían por como venían trabajando semana a semana, día a día", señaló en conferencia de prensa luego del partido. "Nosotros trabajamos con total tranquilidad y sabiendo que un equipo de fútbol se maneja y se arma con un tiempo totalmente diferente a la pasión que indica este deporte. Reitero y repito, al no haber tenido casi partidos de pretemporada, apenas tuvimos dos, nos dificulta el inicio del torneo", agregó.

Esta será la segunda vez en el año que irá Colón a Santiago para enfrentar al Ferroviario. La primera se dio a fines de enero de este año, antes de la pandemia. Ese día, de un calor insoportable, Central Córdoba ganó con un gol de penal en el final del partido. Fue 1 a 0 en la vuelta de Diego Osella a la conducción técnica del plantel.

Recordemos que la ventaja de Colón sobre Independiente es de un punto y una victoria le aseguraría el primer lugar, más allá del resultado que obtenga el Rojo ante Defensa y Justicia (se jugará el domingo). Colón visitará a Central Córdoba el viernes a las 19.20.