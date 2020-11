Atlético visita a Riestra y pone en marcha su sueño de ascenso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Celeste comienza una nueva temporada en la Primera Nacional. Desde las 17.10 juega en el Estadio "Guillermo Laza" con arbitraje de Luis Lobo Medina, en partido correspondiente a la primera fecha de la Fase Primer Ascenso. Los dirigidos por Walter Otta tendrán dos chances de subir a la Liga Profesional de Fútbol.

262 días pasaron desde el último partido de la Crema. Atlético 3 All Boys 2. Estadio Monumental. El 13 de marzo de este año, el equipo rafaelino derrotaba en un partido sin público al Albo de Floresta y se preparaba para un parate. El Covid-19 avanzaba y era necesario que el torneo entre en un impasse. Dos semanas pensaban algunos, un mes los menos optimistas. Fueron 8 meses y 17 días, publicó Castellanos. El virus nos cruzó por el medio y no hubo respuestas de los encargados de darlas, porque mientras en casi todo el mundo se jugaba luego del sacudón, en Argentina tuvieron que esperar casi un año para darse cuenta como seguir. Y el cómo mejor ni explicarlo, solamente decir que la temporada 2019/20 quedó trunca cuando restaban 9 fechas y que el sábado comenzó un nuevo torneo donde todos tienen chances de ascender, con una pequeña ventaja para aquellos que terminaron entre los mejores ocho de cada zona.

Y en ese grupo está Atlético, que tendrá doble posibilidad de ascender y comenzará hoy su ilusión visitando desde las 17.10 al Deportivo Riestra y con arbitraje de Luis Lobo Medina. Walter Otta sigue siendo el entrenador y, junto a los dirigentes, tuvieron el desafío de armar un nuevo plantel luego de la salida de 17 jugadores. Con un presupuesto mucho más acotado que en años anteriores, se decidió apostar a los jugadores del club y logró la vuelta de un par de nombres fuertes que le darán jerarquía al grupo: Guillermo Sara y Claudio Bieler. A ellos se sumaron Fernando Piñero, Rodrigo Castro y Germán Lesman, más las apuestas de Thiago Nuss y Guillermo Funes, quien regresa al club donde hizo Infantiles e Inferiores a los 28 años y con la ilusión intacta de poder destacarse. Además, volvieron de préstamos Facundo Soloa y Matías Valdivia, entre otros, sumando a los juveniles Ayrton Portillo y Gastón Tellechea, quienes hoy debutarán en la Primera Celeste.

Aunque Otta no confirmó el equipo, todo apunta a que será el mismo de los últimos entrenamientos futbolísticos, donde Fernando Piñero le ganó la pulseada a Stefano Brundo en la zaga central. Aunque había alguna dudas en el sector izquierdo, tanto Angelo Martino como Valdivia irán de la partida.

El rival

El Deportivo Riestra tuvo como cambio más importante la salida de su entrenador, Guillermo Duró, por lo que Bruno Maffoni, ex asistente de Diego Maradona, se hizo cargo del plantel. "Jugué muchos años, tuve la suerte de ascender como jugador de la D a la C, de la C a la B y de la B al Nacional. Son muchos años en Riestra, conozco a la gente, sé cómo es el proyecto", afirmó el flamante DT.

En su último amistoso, el "Malevo" igualó 1 a 1 con Justo José de Urquiza. Sumó como refuerzos a Guillermo Pereira (Los Andes), Alejandro Gutierrez (Acassuso), Wilson Chimeli (Real Pilar), Axel Abad (San Telmo), José Agudelo (San Telmo), Cristian Soria (Deportivo Armenio), Maximiliano Rodríguez (Barracas Central), Javier Rossi (Platense) y Tomás Villoldo (Almirante Brown).

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Matías Vega; Alberto Martínez, Mauricio Soto, Yeison Mena Murillo y José Ramírez Agudelo; Maximiliano Rodríguez, Jonatan Goitia, Guillermo Pereira y Braian Sánchez; Bravo y Wilson Chimeli. DT: Bruno Maffoni.

Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Angelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia; Enzo Copetti y Claudio Bieler. DT: Walter Otta. Suplentes: Nahuel Pezzini, Stefano Brundo, Rodrigo Castro, Guillermo Funes, Thiago Nuss, Juan Cruz Esquivel y Germán Lesman.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Hora: 17.10 (TV: TyC Sports Play).