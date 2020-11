Guido Kaczka y Soledad Rodríguez están en la dulce espera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conductor confirmó con mucha emoción que su esposa está embarazada y sorprendió a todos.

Luego de esperar a los tres meses de embarazo, Guido Kaczka confirmó que será papá una vez más. Su esposa Soledad Rodríguez está embarazada y el conductor lo anunció con mucha emoción.

Al aire de su programa radial "No está todo dicho" por La Cien, el presentador dio la noticia y despertó la inesperada reacción de sus compañeros quienes lo celebraron con aplausos.

"Escúchenme una cosa… voy a tener mi cuarto hijo", contó Guido para la sorpresa de sus colegas en especial de Marcela Tauro quien ya lo sospechaba de hacía tiempo. El actor ya es padre de Romeo de doce años, fruto de su relación con Florencia Bertotti, y de Benjamín, de seis, y Helena, de tres, con Soledad quien es su esposa desde 2018.

Además, reveló: "Está Sole embarazada. La cara de la Tauro, que me venía diciendo… La Tauro me decía hace uno o dos meses y yo ya sabía… Me mira y me dice: 'vos estás embarazado, ¿no?' Y yo me hice el bol… ¿Cómo se da cuenta?, ¿tiene un test de embarazo interno?, ¿cuándo sale el Marcela test al mercado?".

En ese momento la columnista detalló: "Le dije: 'Cuídate en esta pandemia porque vos sos muy fértil'". Y el conductor explicó: "Si… Me enteré hace un tiempo ya… Está de tres meses, no hay que decirlo antes".

"Puede haber sido a fines de mayo, junio o julio. Es una gran noticia para cerrar el año. Voy a ser papá de nuevo. Si, un patriota”, cerró feliz.