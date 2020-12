De Rodríguez a Fernández

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Filtrado. Tras el multituinario funeral de Diego Armando Maradona, el presidente comunal de San Eduardo, Luis Alberto Rodríguez, le envió una carta al presidente Alberto Fernández.

San Eduardo, es una pequeña población santafesina de unos 1.200 habitantes, cercana a Venado Tuerto y la pandemia se llevó la vida de 8 vecinos.

El viernes, el presidente comunal, Luis Alberto Rodríguez, le envió una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández tras los multitudinarios funerales de Diego Armando Maradona.

"En estos 8 meses, desde la localidad tratamos por todos los medios de cumplir con todas las leyes, decretos y ordenanzas que salieron a nivel nacional y provincial , con todos los malestares que esto implicó en una población donde nos conocemos todos" dice en la nota. Lamenta la muerte de Maradona "pero me duele más lo que pasó en Casa de Gobierno", advierte, para luego preguntarle al presidente "cómo sigo de ahora en más con la pandemia", "cómo le pido a la sociedad que acompañe el cumplimiento de los decretos"; "cómo le explico a los que no pudieron despedir a seres queridos o visitar enfermos y me reclaman igualdad de derechos".

Sobre el final, Rodríguez dice respetar el dolor de la familia Maradona pero también pidió respetar el dolor de toda la sociedad.