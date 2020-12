Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas

La cuarentena y la vulnerabilidad de los Derechos de los Niños

MARIA SOLEDAD LOPEZ

Soy mamá de una nena de 12 años y un nene de 7, desde el comienzo de la cuarentena pude ver cómo se fueron incumpliendo sus derechos más básicos y extremadamente necesarios a su edad como la educación y la sociabilización. Quienes debieran velar por los derechos de los niños con todas sus fuerzas son quienes les dieron la espalada como si no existieran.

Los niños se vieron confinados desde marzo del 2020 a no poder continuar con la autonomía de sus vidas, a no poder ejercer el derecho a la educación, algunos de ellos nunca se conectaron porque no tienen con qué hacerlo y nunca recibieron ni siquiera sus tareas.

No han podido relacionarse con sus amigo/as porque no estuvo permitido durante muchos meses que ocupen las plazas.

Los psicólogos para niños están colapsados trabajando de sol a sol ya que ven la desesperanza en la que muchos de ellos han caído. Les quitamos el futuro, les quitamos los sueños, les quitamos la LIBERTAD.

Nunca fueron un grupo de riesgo, como tampoco lo es un amplio sector de la población que podría seguir trabajando de manera normal y dándole energía a un país que se encuentra en caída libre. Tanto niños, como jóvenes y adultos podrían ser el sostén laboral, económico y emocional de quienes sí deben cuidarse. Pero para esto necesitamos funcionarios con mentes claras que puedan tomar decisiones certeras.

Vemos en la ciudad de Santa Fe los barres en Bulevar Gálvez explotando de gente sin distanciamiento social y sin barbijo, vemos los fines de semana la costanera convertirse en un hormiguero, vemos eventos sociales repletos de personas y los propios representantes políticos abrazándose entre ellos sin barbijo ¿Y NO SE HABLA DE LA VUELTA A LAS ESCUELAS? ¡Estamos dándoles la espalda a nuestros hijos! ¿Vamos a hacer algo con eso?

La convención de la ONU en sus tratados internacionales mediante el artículo 3 proclama "Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar," y los artículos 28 y 29 "Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho deberán en particular (…) adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar". En marzo del 2021 se cumplirá un año del arrebato de éstos derechos de quienes no tienen voz para luchar por ellos. Y esto no pasa en todas partes del mundo, pasa acá en ARGENTINA.

Solicito a los funcionarios que recapaciten en sus tomas de decisiones y puedan nuestros niños ingresar a sus escuelas a principios del año próximo para poder continuar con el derecho a UNA VIDA SANA Y LIBRE.

****

Un futuro difícil

AMALIA ISSA

"Cada vez vamos más para abajo en la Argentina. Estoy triste por lo que está pasando en Bs. As. con la pandemia. ¿Quiénes tienen la culpa?: los que nos gobiernan. El propio presidente autorizó que el velorio de Maradona se hiciera en la Casa de Gobierno, ¡por favor!, ¿no tuvo una idea mejor?, hacer algo más sencillo y rápido, para que no pasara lo que sucedió' ¿Adónde vamos a ir a parar? ¿El presidente no imaginó lo que podía pasar? Cada cual tendría que haber despedido a Diego, desde su lugar, no así en medio de una terrible pandemia. Yo también lo quise mucho a él y lo admiré como futbolista; por lo demás no. El otro día murieron doctores, una enfermera en Rosario... La culpa es de este gobierno. Espero que la gente que lo votó y que no tiene planes se dé cuenta. No lo pretendamos de quienes cobran planes, a quienes ahora ni siquiera le ponen límites de cantidad de hijos (antes eran 5). ¡Lo que va a ser esto!, ¿adónde van a poner tantos chicos?, ¿van a hacer más escuelas, más hospitales? Les dan preservativos, anticonceptivos, toallitas higiénicas, la comida, tarjeta Alimentar... Andan en moto, robando y la policía no les hace nada... Que Dios cambie esta Argentina. Que tengamos un presidente para los argentinos buenos. Revertir todo esto, va a ser difícil, ¿cómo se acostumbra a trabajar a esa gente ahora? Encima viene todo de China, así que no va a haber fábricas ni trabajo, y los planeros van a seguir viviendo de los que trabajan. Años difíciles para la Argentina".

****

Dengue

EUGENIA ANANÍAS

"En los diarios y radios se habla del dengue y lo peligroso que es. Pero acá en la plaza Alberdi, hace 3 meses que no limpian y tienen una pileta de agua podrida. Al gobernador Perotti y el intendente Jatón les digo que es triste ver en pleno centro una plaza abandonada, llena de yuyos y con un piletín mugriento. Gracias por el espacio".

****

Irrespetuosos y egoístas

SUSANA

"Pregunto al diario, si se podría hacer alguna nota a un psicólogo, que nos pueda explicar por qué razón la gente está tan egoísta y soberbia. Porque al circular con el auto y llegar a una bocacalle, no se respeta a quien viene por la derecha. En los supermercados la gente se pone a hablar en los pasillos obstruyendo el paso y no son capaces de hacerse a un lado, hasta que uno se los pide. Cuando vas a una oficina pública te tratan como si te estuvieran haciendo un favor. Cuando requerís una consulta te miran como para matarte. Yo entiendo que estamos en medio de la pandemia del Covid-19, que el país está mal financieramente, que los sueldos no alcanzan, que además se suman problemas personales. Pero hay algo que te enseñan en la escuela y en tu casa, que son los modales, eso no debemos perder jamás y ser respetuosos al extremo. Pero observo que el egoísmo puede más que lo enseñado".

****

¿Comisaría o penitenciaría?

UN LECTOR

"Otra vez en la comisaría del Barrio El Pozo, hay 12 detenidos. La pregunta que se hacen todos los vecinos es por qué no le cambian el nombre a la comisaría y le ponen penitenciaría. Sería acorde a lo que están haciendo. Este no es un problema solo del gobierno actual. Hace muchas décadas que esto ocurre y nadie le pone límite. Yo escuché al gobernador actual, cuando fue candidato a la gobernación antes de las elecciones, decir que no correspondía que las comisarías tengan detenidos. Pero se ve que ha pasado un año de gobierno y se ha olvidado de lo que dijo cuando fue candidato. El tema es que es muy preocupante para un barrio tener detenidos. Además ¿qué misión y función cumple una comisaría para el vecindario, cuando en realidad tiene que atender a los presos?".