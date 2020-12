https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 30.11.2020 - Última actualización - 22:30

22:29

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

La municipalidad que no ve

MARTA SNAIDERO

"Vi la nota en el diario sobre el Fondo de Mantenimiento Vial y su no aplicación en los baches de la ciudad. Desde hace años, muchos, un tramo de A. del Valle al 4500, entre Pedro Ferré y P. D. Colodrero, es prueba suficiente de la ceguera municipal. Allí supo funcionar un negocio de venta de mosaicos y la sucursal EPE, que luego se trasladó a Av. Gral. Paz. Me refiero al lado impar detrás del kiosco actual en la parada de colectivos y venta de justamente el diario El Litoral y de revistas de otros editoriales. Para quienes se ven en la 'obligación' de circular, por residir en la cuadra y por ingresar para retomar hacia A. del Valle una vez sorteado el semáforo, es una pesadilla frecuente que nos recuerda que en Santa Fe 'capital' hay falencias y faltas de mejoras, sea cual fuere el gobierno que haya prometido erradicarlas".

****

Contra la doctrina peronista

LUIS BENÍTEZ

"Tengo 76 años, soy jubilado provincial, padre de 3 mujeres y abuelo de 4 nietas y un niño de 4 años. A quienes nos tironean desde la derecha y la izquierda, les decimos que los peronistas somos lo que las Veinte Verdades dicen. Estas palabras fueron pronunciadas en uno de sus últimos contactos con la prensa por el teniente general Juan Domingo Perón, fundador y único líder del Movimiento Nacional Justicialista. Quiero recordar que la Verdad Nº 14 señala que el Justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humana. Por lo tanto rechazamos absolutamente el proyecto de ley de aborto legal, enviado por el Dr. Alberto Fernández, por considerarlo palmariamente contrario a nuestra doctrina".

****

Contradicciones

MIGUEL

"¡Despertemos argentinos! Se me murió un familiar directo. Nos permitieron velarlo media hora, de 7 a 7.30 de la mañana, nada más y entramos solo 10 personas. Abrimos un casino para que la gente vaya a jugar, con 'distancia social', según lo que dicen. ¡Despertemos de una vez! ¡¡¿Qué nos quieren hacer estos gobiernos?!! Deberían encerrarnos a todos".

****

Actualización de la guía telefónica

RAÚL ACEVEDO

"A quien corresponda: desde el año 2016 no se renueva la guía telefónica de Santa Fe, Santo Tomé y demás distritos. Es decir que hace prácticamente 5 años que no tenemos actualización sobre los nuevos números de teléfono de nuestros vecinos, conocidos, entes públicos, oficiales, escuelas, etc., tan necesario en esta época de pandemia, con lo que vamos a convivir por años. ¿Qué hacen nuestros representantes por los ciudadanos todos? ¿Quién ha exigido a Telecom la actualización de los números, con la edición de una nueva guía, ¡¡y con caracteres legibles, por favor!!? Asimismo, a diario vemos la desidia de nuestros representantes: rutas sin señalamiento horizontal y vertical, servicios públicos que se prestan mal, etc.".

****

Inseguridad

DANIEL PINO

"Comparto muchas cosas que el presidente hace, tratando de levantar un país devastado financieramente y culturalmente. Pero me permito disentir con él en el tema seguridad. No solo hay sensación de peligro en la calle, también hay temor, mucho temor. También habría que revisar el sistema por el cual un menor que delinque sea devuelto a sus padres inmediatamente, sabiendo que a los tres minutos estará en la calle nuevamente delinquiendo. No sé cuál es la forma de solucionarlo, pero este método nunca dio resultado. Incluso, existen casos en que varios de estos chicos terminan con dramas mucho más lamentables. La ciudadanía también tiene necesidad de los cuidados del Derecho Humano, la ciudadanía que vive en paz y respeta todas las normas. No puede ser que nadie ponga un límite a este accionar de la delincuencia".

****

La tarea docente

ASIDUA LECTORA

"Yo quisiera contestarle a Martín Duarte sobre lo que publicó con el título: 'Carta de un fracasado que eligió la docencia'. Yo no soy docente, pero tengo gente allegada que sí lo es, y le voy a contestar muy sencillamente: cuando usted quiera decirle algo a alguna persona, como lo hace con una ministra de Educación porteña, no meta a todos en la misma bolsa. Porque las personas que yo quiero, que son docentes, no son ni peronchos, ni pañuelos verdes, ni nada por el estilo como usted dice; ni vagos, ni grasas ni criticones. Le digo a usted, que llama fracasada a la docencia, que mi familia docente no es ninguna fracasada, al contrario: es un triunfo que sean docentes con una madre prácticamente analfabeta como yo. Por eso, que no ponga que es para todos los maestros lo que expresa".

N. DE R.: a la lectora, le aclaramos que la carta no subestima a la docencia ni a los docentes. Por el contrario, los reivindica y defiende.