Fiscal Cecchini: "Me da tranquilidad que me hayan investigado como a cualquier otro"

Un año después de presentada la denuncia contra el fiscal de San Javier, sus pares de Delitos Complejos detuvieron al impostor y a su pareja, los cuales serán imputados esta semana.

Luego de la detención de un estafador en la provincia de Córdoba que utilizó el nombre del fiscal de San Javier, Francisco Cecchini, para pedir una coima, el funcionario local destacó que el caso haya sido esclarecido y que se lo haya investigado firmemente para comprobar su inocencia.

"Yo no me enteré en seguida, sino hasta después de que estuvo claro que no tenía nada que ver", confirmó el fiscal Cecchini, que a pesar de haber salido indemne de la pesquisa, se mostró "afectado" por la situación que le tocó atravesar.

"Me investigaron como a cualquier otro y más todavía, porque soy funcionario", dijo el fiscal de San Javier y resaltó que "hay cosas que me dejaron muy tranquilo".

En primer lugar, "me parece destacable que se me haya investigado, porque eso me da tranquilidad de que en cualquiera de estas situaciones te van a investigar a fondo y si estás tranquilo, esa investigación no va a hacer más que revelar la verdad. Somos funcionarios públicos y a veces estamos obligados a probar nuestra inocencia, no siempre se nos investiga para romper nuestro estado de inocencia", se explayó.

Por otra parte, hizo eje en "las personas que me investigaron", en referencia a las fiscales de la Unidad de Delitos Complejos, Laura Urquiza y Mariela Jiménez, "porque tengo la certeza de que si hubieran encontrado algo me hubieran 'cortado la cabeza'" graficó. En tal sentido, agregó que la seriedad de la investigación está en que la causa no terminó en un archivo, sino que "el corolario fue que agarraron a las personas que supuestamente lo hicieron".

En Morteros

Este lunes, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del departamento Las Colonias, allanó una casa de la ciudad de Morteros, en Córdoba, donde detuvo a un hombre de 45 años y su pareja de 29, quienes están sindicados como los presuntos autores materiales de una estafa contra familiares de un ex concejal sanjavierino detenido en abril del año pasado. En aquel entonces, el sujeto que ahora está tras las rejas se habría hecho pasar por el fiscal Cecchini para pedir una coima de $ 50.000 para mejorar la situación procesal del edil.

En ese sentido, Cecchini recordó las circunstancias en que se produjo la denuncia y la detención del ex concejal de San Javier, Cristian Sartor, de 30 años, quien pasó tres en una comisaría hasta que recuperó la libertad bajo alternativas en una audiencia ante un juez penal.

"Cuando se hizo la denuncia contra el concejal dispuse la detención" que se produjo el martes 16 de abril de 2019 por la tarde, en la localidad de Cayastá, cuando el acusado estaba camino a Santa Fe para entrevistarse con un abogado, recordó el entrevistado.

Aborto y lesiones

Al día siguiente -17 de abril- fue llevado a audiencia imputativa donde se le atribuyeron los delitos de "aborto sin el consentimiento de la mujer embarazada" y "lesiones calificadas por mediar violencia de género".

Los hechos denunciados ocurrieron en San Javier, el domingo 14 de abril, cuando una mujer de 30 años debió ser ingresada en el hospital Guillermo Rawson y de allí fue trasladada a un sanatorio privado de la ciudad capital. Presentaba múltiples lesiones traumáticas y además cursaba un embarazo de cuatro meses, que perdió a causa de habérsele administrado una píldora abortiva contra su voluntad.

Al día siguiente -15 de abril– el intendente Mario Enrique Migno, le solicitó a Sartor su renuncia a su banca, que había asumido dos años antes.

Libertad con alternativas

El viernes 19 de abril de 2019 el juez penal Jorge Patrizi concedió la libertad con alternativas para el ex concejal sanjavierino, a pesar de que el fiscal Cecchini insistió para que se le dicte la preventiva.

Si bien los hechos fueron acreditados por la fiscalía, el imputado no tiene antecedentes penales y la pena en expectativa es excarcelable, por lo que no se cumplían los requisitos para mantenerlo privado de la libertad. La medida fue ratificada por la Cámara, que en audiencia de apelación, el camarista Roberto Reyes volvió mantener las alternativas para Sartor que espera el juicio en libertad y con una prohibición de ingreso a la ciudad de San Javier.

En ese momento "hice todo lo que estaba a mi alcance, no hay dudas de que dejé todo" en ese caso, que era uno de sus primeros desafíos como fiscal. "Me involucré muchísimo con el tema y me dejó tranquilo que me investigaran", cerró.