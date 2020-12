Viviana Canosa durísima contra Tinelli tras el último homenaje a Maradona en las redes sociales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Uno de los posteos del conductor generó un sorpresivo revuelo dado que un hombre lo acusó de apropiarse de una historia que le era ajena.

Marcelo Tinelli homenajeó a Diego Maradona con distintos posteos que realizó en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Pero el último de ellos generó un sorpresivo revuelo dado que un hombre lo acusó al conductor de "ShowMatch" de apropiarse de una historia que le era ajena.

Viviana Canosa mostró su enojo al ver este posteo de marcelo Tinelli y realizó un fuerte descargó en su ciclo televisivo, "Nada personal" (El Nueve).

"El que está al lado es un señor que no es Tinelli. Es un impostor, es una vergüenza a la memoria de Diego Maradona. Hacemos show barato el día del cumple de Diego, que no se podía ni parar. Marcelo le da RT a la mujer "cuando te hicieron bailar la konga (escribió Guillermina Valdés en la imagen)".

"Si vos lo querés a Diego y sos su amigo le decís te quedas en tu casa. ¿Qué ganas con la decadencia de otra persona?. Defiendan a Maradona, chupenla y sigan chupándola", agregó Canosa.

"Aunque sea por la memoria de Diego, son una vergüenza, la argentina no sale más así macho. No me importa ser políticamente incorrecta. A un ídolo no se lo descuida. Este tipo tenia que haber sido despedido en tres días", cerro Viviana.