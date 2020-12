https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No binario

Elliot Page, antes Ellen, comunicó su identidad transgénero

El martes, la estrella nominada al Oscar de películas como «Juno» y «X-Men: Days of Future Past» compartió con sus seguidores que es transgénero y se identifica como no binario, un término utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer.

«Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida», escribió en Instagram el actor, antes conocido públicamente como Ellen Page. «Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente para perseguir mi auténtico yo». Page dijo que sus pronombres son «él» y «ellos». En su nota, Page dijo que han sido «inspirado» por la comunidad trans y les agradeció por mostrar «trabajar incesantemente para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo». pic.twitter.com/kwti60bZLw — Elliot Page (@TheElliotPage) December 1, 2020 «También pido paciencia», escribió Page. “Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las ‘bromas’ y de violencia». Tenés que leer Calu Rivero ahora se llamará "Dignity" Tras la publicación de la carta de Page, GLAAD prestó su apoyo a Page, de 33 años. «Elliot Page nos ha dado personajes fantásticos en la pantalla y ha sido un defensor abierto de todas las personas LGBTQ», dijo Nick Adams, director de medios transgénero de GLAAD, en un comunicado. «Ahora será una inspiración para innumerables personas trans y no binarias. Todas las personas transgénero merecen la oportunidad de ser nosotros mismos y ser aceptados por quienes somos. Hoy celebramos al notable Elliot Page». «A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y el hilo de la violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor», concluyó Page.