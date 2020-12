La escudería Haas confirmó al ruso Nikita Mazepin para 2021

El ruso Nikita Mazepin, de 21 años, será piloto de Haas en 2021, según informó hoy el equipo estadounidense de Fórmula 1 a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Mazepin marcha tercero en el Campeonato de Fórmula 2 que comanda el alemán Mick Schumacher, hijo del legendario Michael y de quien también se especula con un futuro inmediato en la F1.

A message from @nikita_mazepin, who joins us from next season.



Welcome to the team Nikita! #HaasF1 pic.twitter.com/aVn21qJ9AP