¿Es cierto? George Clooney contó que estuvo 20 minutos arrodillado esperando que Amal decidiera si se casaban o no

George Clooney ha vuelto a dirigir y actuar. Un regreso que ha venido acompañado de una jugosa entrevista en Estados Unidos, para CBS Sunday Morning. En ella, el actor ha revelado lo "increíble" que fue tener mellizos y el peso que Amal Clooney ha tenido en su existencia: "No hay ninguna duda de que tener a Amal en mi vida cambió todo para mí".

Pero el actor también ha revelado un pequeño detalle sobre cómo fue la decisión de casarse con la abogada. O, mejor dicho, cómo lo decidió ella: "Se lo pregunté de golpe. Tardó mucho tiempo en decirme que sí, estuve con la rodilla hincada como 20 minutos. Y al final le dije "Mira, se me va a salir la cadera". Se lo contamos a sus padres y [la reacción de]" ellos fue en plan "¿le pasa algo en la cadera?'".

No ha sido la única revelación de Clooney. También ha contado cómo fue su vida durante el confinamiento, algo que "por supuesto que no" ha disfrutado, entre todas las tareas de la casa de las que se ha hecho cargo: múltiples coladas, suelos por fregar y manchas que quitar. Una experiencia que le ha hecho decir que "me sentía como mi madre en 1964, con dos hijos y sin ayuda. Y no sé como salió adelante. Ahora tengo más simpatía por ella que nunca".

Y eso que los niños fueron como el matrimonio: algo imprevisto. Clooney, siempre en tono bromista, afirma que "nunca hablamos acerca de tener hijos (...) y entonces fuimos al médico, hicimos la ecografía y fue como 'eh, va a ser niño'. Y yo dije '¡un bebé, fantastico!'. Y entonces me sueltan 'y hay otro más aquí'. Y yo... Yo estaba listo para uno, ¿no? Porque, a ver, soy viejo. (...) Así que estuve 10 minutos mirando la foto vocalizando 'dos...' en silencio.

Pero me alegra que se tengan el uno al otro". Bromas aparte, el actor defiende en varias ocasiones la "increíble" experiencia de la paternidad de sus dos "cabezas de chorlito", como les llama cariñosamente. Y la figura de Amal, "la primera vez" que "todo lo que tenía que ver con ella era infinitamente más importante que todo lo que tuviese que ver conmigo".

También, en El cielo de medianoche, la película que estrenará Netflix justo antes de Nochebuena, aparece con barba, con la cabeza afeitada y algunos kilos menos. Una transformación que venía acompañada de otra increíble revelación: lejos de los rodajes, el actor lleva "25 años" cortándose el pelo a sí mismo. Con un cacharro que compró en la teletienda, pero del que Amal no quiere saber nada (normal, porque es un cruce entre aspirador y segadora). "Mi pelo es como paja, es fácil de cortar. No hay muchas formas de hacerlo mal".

Es difícil saber si Clooney le está tomando el pelo también a su entrevistadora, Tracy Smith. Pero en la entrevista quedan patentes dos cosas: que ama a sus hijos y a su mujer por encima de todo, y que durante el confinamiento no ha perdido ni un ápice de sentido del humor.