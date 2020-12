Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un país sin destino

AMALIA ISSA

"Ante todo, gracias por cedernos este espacio para poder expresarnos. Al presidente actual lo he escuchado muchísimas veces decir: 'quédese en su casa, adentro, no salga si no tiene necesidad. El virus no va a su casa. Si sale, usted va a buscar el virus'. ¡Lindas palabras de nuestro señor presidente! Y resulta que él organizó el velorio de Maradona, en este país berreta. ¿Él se creía que estamos en Inglaterra?, ¿que la gente iba a hacer cola e iba a entrar educadamente? ¡Si acá no hay educación! ¡no hay escuelas, la gente es analfabeta, ignorante! ¡Y mostrar eso al mundo, en plena pandemia! Todavía no lo puedo creer. ¡Qué vergüenza ajena, realmente, qué salvajismo y barbarie!, ¡qué papelón! Aparte, le quisieron endilgar la responsabilidad a Larreta de todo lo que pasó, cuando fueron ellos, los que ahora están en el gobierno. Ojalá que al menos se den cuenta del país que están haciendo y lo que va a seguir con todos los descendientes que van a quedar... El presidente y la vicepresidenta por los votos son capaces de cualquier cosa. Yo era chiquita y recuerdo cuando murió Evita, ¡qué gente distinta teníamos en ese tiempo!, porque se valoraba al trabajador. No existían los mantenidos, ni el chorro, ni el delincuente. En ese tiempo, había una pobreza digna. En mi casa éramos muy humildes pero no tocábamos ni un alfiler ajeno. Eso era distinto de la Argentina que están haciendo ahora. ¡Que Dios nos libre y nos guarde!".

****

Falta de mantenimiento

PABLO CABRAL

"A quien corresponda: la escuela técnica sita en Iturraspe y Candioti, la escuela de oficios, ubicada en Galicia y Las Heras y la escuela localizada en Gral. Paz y Salvador del Carril tienen yuyos altos en sus veredas. Visiblemente, se nota la falta de mantenimiento desde hace tiempo. Veredas mugrientas, lo mismo que sus puertas y ventanas. Si bien el personal docente trabaja desde su casa, los auxiliares tienen la obligación de concurrir al establecimiento y realizar sus funciones, de limpieza, higiene. ¿No hay controles?".

****

Déficit de autoestima

DR. MARIO ALFREDO PILO

"El cholulismo es una deformación de los valores éticos del ciudadano democrático, un acto reflejo del síndrome de déficit de autoestima de gentes y pueblos. Cuando es tomado por representantes del mismo pueblo, contra toda racionalidad y aun legalidad, muestra con el propio velatorio de Maradona (ya se lo hizo), lo que es un país al margen de la ley; emocional, no racional. En todas partes, desde el poder no racional, surgen proyectos para llenar de nombres Maradona y no por el médico, prócer olvidado, Esteban Laureano Maradona, a calles, plazas, parques, paseos, estatuas y monumentos, sino por el jugador. En Santa Fe ya ocurre con algunos concejales. Al menos espero que los representantes jurídicos, institucionales del pueblo recuerden sus propias leyes. Que recuerden el propio artículo 16 de su propia ley 2756. Esperar 5 años al menos del fallecimiento, para que la historia (y no la histeria) haga o no su reconocimiento de valor, no de más agrietamientos sociales en la Argentina".

****

Volver a la escuela tras las vacaciones

MARÍA DE CIUDADELA

"Mi mensaje es de repudio a lo que quieren hacer los docentes. No estoy de acuerdo con la vuelta a la escuela, porque es peligroso. Después de 9 meses sin clases, llenándolos de tareas (aunque no hay problemas, mientras no se excedan con las mismas), en que las madres tuvimos que hacer de maestras de distintas actividades, ¿ahora quieren reunirlos personalmente? Convengamos que los niños van a verse cara a cara y van a querer abrazarse, después de tanto tiempo. ¿Las clases virtuales no sirvieron, o se quieren hacer las Sarmiento? ¡Ah no, es para darles la tarea de vacaciones! Por favor: piensen en los alumnos. Sabemos que el Covid es un 'bicho' silencioso, y los niños, a pesar de los cuidados son chicos. Maestras: que sea después de las vacaciones y denles respiro a las pobres criaturas, que fueron las que más sufrieron esta pandemia. Gracias por el espacio".

****

Estado de la Av. Kirchner

ALICIA GIULIETTI

"Me preocupa mucho el estado del desagüe en Av. Kirchner. Desde el año pasado se venía hundiendo y hoy ha roto la malla de defensa de bloques de cemento drenándose la arena que conforma el refulado. Con solo prolongar el caño y luego soterrarlo se evitaría más destrucción si se producen más lluvias. Además un desagüe a la altura de Zoovet con caños de plástico soterrados evitaría eliminar el refulado de arena en la playa, y también los seis bloques de cemento caídos desde el año anterior en lo que conforma la pared de la defensa al final de la calle. Da pena ver cómo se destruye y nadie hace nada. Eran fondos de Nación con los que lo hicieron, pero tendrían que gestionar el reclamo. Muchas gracias".