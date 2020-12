El merendero de Protegerte pide colaboración para seguir brindando asistencia a 2.500 personas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.12.2020 - Última actualización - 20:19

20:15

La Asociación Civil tiene presencia en Alto Verde y otros diez barrios de la ciudad de Santa Fe y planea extenderse a localidades del corredor de la costa. Solicitan donaciones y voluntarios para atender la creciente demanda alimentaria.

La Asociación Civil Protegerte tiene varios años de historia en la ciudad, pero desde hace cinco meses cuenta además con un merendero en Alto Verde y prevé extender su asistencia a familias del corredor de la costa, según informó a El Litoral su titular Gabriel Meyer. “Las personas de Alto Verde viven de su trabajo diario y con la falta de circulación se vieron limitados para conseguir su ración diaria de comida, así que nos pusimos de acuerdo con muchas instituciones para cubrir todas las semanas, los diferentes días para que puedan tener y nunca les falte su plato diario de comida”, detalló.

“Hoy en día -continuó-, Protegerte está presente en diez barrios de la ciudad de Santa Fe y ahora nos estamos extendiendo a la zona de la costa, Helvecia, Cayastá, San Javier...en total asistimos por semana unas 2.500 personas, algunas con ración de merienda y cena y algunas solo cena y solo merienda porque nos está costando poder sustentar todo”.

Por su parte, Marcia Blanco, madrina del merendero, también apoyó la iniciativa solidaria: “hace años que colaboro en el barrio, pero este año me llegó la propuesta de ser la madrina de Protegerte y me sumé porque además de alimentar a 2.500 personas hay un sector especial de personas con discapacidades, mujeres embarazadas y niños, así que desde mi humilde lugar como santafesina, como Miss Argentina y con los contactos que he hecho durante mi trayectoria puedo colaborar y todos los domingos brindarle lo mejor a los vecinos que tanto lo necesitan”, manifestó.

En tanto, otro padrino de la institución, el diputado provincial Nicolás Mayoraz, destacó la importancia social de Protegerte y recordó que en el inicio de la pandemia se desarrollaba una iniciativa similar en Rosario, la “Cocina Celeste”, “una especie de cocina itinerante donde cargamos las garrafas, los quemadores, todas las ollas, llevamos un tanque de agua de 200 litros porque en algunos lugares ni siquiera hay agua potable, y nos juntamos con referentes de los barrios, que facilitan sus casas, muchas veces sin terminar, y también su generosidad, porque cocina, alguno sabe hacer pan, nosotros llevamos la harina… y bueno, Gabriel empezó con su merendero, nos acercamos a ayudarlo en esta situación de crisis y empezamos a hacer los aportes que podíamos”.

“Fundamentalmente -destacó Mayoraz- lo que vemos es que el paquete de fideos o arroz no es lo más importante sino que la gente pone su voluntad para cocinar, todos sos voluntarios, dejan su trabajo, Andrea es empleada doméstica, termina de trabajar, se baja del colectivo y viene a cocinar par los chicos, pero queremos esto sea algo de coyuntura, pasajero, para que cada uno tenga su propio trabajo, que es lo que dignifica a las personas y las familias”, consideró.

Finalmente, Alejandra Gutiérrez, coordinadora del proyecto, adelantó que prevén lanzar talleres de capacitación, “porque queremos hacer asistencialismo sino inclusión social”, dijo. Sin embargo, por el momento necesitan donaciones como arroz, leche, fideos, “todo lo que sume para poder darle a la gente una buena alimentación”.

Para colaborar

A través de Facebook: https://www.facebook.com/Protegerte-Alto-Verde-Santa-Fe-388155688719660

Por WhatSapp: 342 554-6923

Por correo electrónico: gabymayerok18@gmail.com