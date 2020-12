https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Copa Sudamericana - Octavos de final

Unión no pudo con Bahía y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Tras caer 1 a 0 en Brasil, el "Tatengue" no fue capaz de romper el cero en el 15 de Abril y se despidió de la competencia continental.

Unión de Santa Fe quedó eliminado este martes por la noche en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras caer por 1 a 0 ante Bahía en Brasil, en el 15 de Abril el "Tatengue" no pudo romper el cero y se despidió de la competencia continental. El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal jugó todo un tiempo con un hombre menos. A instancias del VAR, el árbitro colombiano John Ospina expulsó a Mauro Luna Diale en el cierre de la primera etapa. El equipo brasileño en cuartos de final será rival de Defensa y Justicia o Vasco da Gama, que igualaron 1-1 el primer partido jugado en Florencio Varela.