Vera Imputaron al exjugador de Rosario Central Marcelo Toscanelli como jefe de una red online de juego clandestino

El ex futbolista Marcelo Toscanelli, de 57 años, fue acusado por el fiscal de la localidad de Vera Nicolás Maglier como jefe de una organización criminal dedicada a los juegos de azar clandestinos a través de internet. El juez de primera instancia Martín Gauna Chapero le dictó prisión preventiva por el plazo de ley, es decir al menos dos años. Tres semanas atrás el empresario rosarino afincado en Malabrigo Fabricio Ciamporcero fue imputado por el mismo delito y el juez Gauna Chapero le dictó prisión preventiva por el termino de 90 días.

Pero sobrevolando la acusación contra Toscanelli, su defensa en manos de Paul Krupnik, anunció que apelara la medida y que denunciará “serias irregularidades” ocurridas en el expediente ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial y la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA). “Esta causa no la arranca el Organismo de Investigación (OI) o el fiscal Gustavo Latorre. La comienza de oficio la policía de Vera con el pedido de diez intervenciones telefónicas sin investigación previa. Eso fue autorizado por un juez. Es escandaloso. Vamos a apelar y será la Cámara o la Corte, pero todo esto es nulo de toda nulidad. Se van a caer todas las escuchas”, explicó el abogado Krupnik.

Mediante videoconferencia Marcelo Toscanelli fue acusado como autor del delito de asociación ilícita, en calidad de jefe. El fiscal Maglier le endilgó la autoría de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin la debida autorización y defraudación a la administración pública. “La persona a la que se le impuso la medida cautelar privativa de la libertad es uno de los dos hombres a los que se investiga como jefes de la asociación ilícita”, valoró el fiscal. “El otro jefe ya quedó en prisión preventiva el pasado jueves 12 de noviembre”, recordó. El funcionario destacó que “en total son 17 las personas que fueron imputadas y a las que se les impusieron medidas cautelares en el marco de esta investigación”.

A Toscanelli le quedó abierta una posibilidad para que su defensa insista en el pedido de morigeración de prisión ya que el ex jugador padece una grave enfermedad una grave enfermedad colorrectal que deberá ser auditada por un médico forense del Servicio Penitenciario.

Escuchas sin investigación. El 22 diciembre de 2019 el Departamento Operativo de Investigaciones Distrito Vera presentó un pedido de intervenciones telefónicas ante un juez de primera instancia para investigar un garito de juego clandestino presencial y online ubicado en calle Salta al 1200 de la cabecera departamental. La causa comenzó de la mano del fiscal Gustavo Latorre, quien solicitó licencia por cuestiones personales según de precisó desde el área de prensa de la Fiscalía Regional Primera, y fue continuada por Nicolás Maglier. Según la audiencia imputativa contra Toscanelli así comenzó la investigación que colocó al jugador de fútbol campeón de primera con Rosario Central en el año 1986/87 y contador público en el banquillo de los acusados. Así fue imputado en el marco de una causa que lo tiene como uno de los cabecillas de una millonaria red de juego online ilegal que sólo en los dos primeros meses de pandemia habría recaudado unos 100 millones de pesos.╠

“El comienzo de este expediente es un hecho bochornoso. Arranca con el pedido de intervención de 10 teléfonos celulares, entre los que no está el de Toscanelli, por 60 días sin una investigación previa. El pedido de intervención telefónica es del 22 de diciembre y el comienzo de la investigación es del mismo día. No puede ser. Este tipo de maniobras va en contra del protocolo emitido en junio de 2018 por el fiscal regional Jorge Baclini, donde queda claro lo que se requiere para pedir una escucha telefónica”, explicó Krupnik, abogado de Toscanelli.

El 8 de junio de 2018 el fiscal Baclini emitió la resolución 00165 titulada: “Guia de actuación para fiscales y fiscales adjuntos sobre intervención de comunicaciones”. En cinco carillas quedan expuestos los lineamientos sobre como deben requeridas e implementadas las intervenciones telefónicas judicializadas.

“Hice un planteo durante la audiencia pidiendo la nulidad de las escuchas en la causa porque no hay una investigación previa que respalde el pedido. Lo que se dijo en la audiencia es que el 22 de diciembre se pidieron la intervención de 10 líneas. Vale recalcar que en una se equivocaron de número y enchufaron un teléfono que terminaba en 6 cuando en realidad querían otro que finalizaba en 7. Y lo enchufaron por 60 días. El celular de alguien que no tenía nada que ver con la causa. El juez Gauna Chapero suspendió la audiencia y le pidió al fiscal Maglier que entregara la investigación previa para respaldar el pedido de intervención sobre los teléfonos. Hoy se retomó la audiencia y la información requerida no fue suministrada”, describió Krupnik. En la causa hay alrededor de hay 300 CD con escuchas y 2000 fojas en el expediente.╠

“No hay una conversación de teléfonos intervenidos a Toscanelli. La investigación sobre él se centra en dos escuchas de terceras personas en las que se refieren a él. No hay escuchas directas de él”, explicó el abogado. “Se presentó documentación respecto a que Toscanelli tiene habilitada en Brasil la página Aconcagua Poker (que está puesta bajo la lupa investigativa y no está permitida según la ley santafesina)”, dijo Krupnik. Según indicó el letrado, Toscanelli opera con el permiso de inscripción en el Ministerio de Fazenda Receita Federal número 601.776.150-10 desde junio de 2018 en la Junta Comercial de Industria y Servicios de Río Grande Do Sul de la ciudad de Porto Alegre. A partir de una una licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego, órgano directivo de la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo (DGOJ), pudo operar en España desde este año.

“Resulta muy llamativo que el fiscal que hizo toda este trabajo (Gustavo Latorre) haya pedido licencia psiquiátrica y que el fiscal Rubén Martínez (Fiscal Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial) no aparezca. Lo concreto es que vamos a apelar la imputativa y vamos a denunciar ante la Comisión de Acuerdos Legislatura de Santa Fe y la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación-para que se sepa como se intervienen las líneas de teléfonos de los ciudadanos santafesinos. Es una barbaridad que se haya comenzado así una investigación y un juez lo haya autorizado”, agregó el abogado.