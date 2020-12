https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La visión del capitán tatengue

El análisis de Corvalán: "Nos faltó convertir"

El defensor rojiblanco dijo que el árbitro no tuvo el mismo criterio en jugadas similares. "El equipo siempre lo fue a buscar pero no se pudo dar".

Claudio Corvalán fue más protagonista en el área rival que en la suya. Crédito: Manuel Fabatía

El defensor tatengue tuvo una oportunidad muy clara a los pocos minutos de juego, pero el balón lo sorprendió y la terminó tirando lejos, luego en los minutos finales le anularon un gol por posición adelantada. "Creo que merecimos algo más, desde el juego, más allá que nos faltó convertir los goles, tuvimos mucho más tiempo la pelota que Bahía, pero bueno, el fútbol no es merecimiento, no convertimos", dijo el jugador. -¿Les costó asumir el protagonismo en el primer tiempo? -No en ningún momento, fuimos protagonistas hoy y la semana pasada en Brasil. Sabíamos que ellos se iban a meter atrás, nos faltó profundidad y claridad a la hora de atacar, teníamos en claro que ellos se iban a meter atrás, a nosotros nos faltó profundidad. Con la expulsión en el primer tiempo, igual seguimos yendo a buscarlo. Ellos vinieron a cuidar un resultado, era lógico, el fuerte de este equipo era replegarse y salir de contra, buscamos contrarrestar eso y lo hicimos bien, ya que no pasamos mayores sobresaltos. -¿Cuál fue la diferencia? -En Bahía tuvimos una jugada desafortunada que terminó en el penal y esa fue la diferencia que nos dejó afuera. Tenés que leer Bahía no trajo a su DT y Unión tampoco el suyo -¿Fue justo el arbitraje? -Es un tema delicado, a mi punto de vista tuvo una diferencia de criterio para ambos equipos, la jugada de Galván, donde recibe un pisotón y solo le saca amarilla, mientras que cuando Luna Diale que no pretende pisarlo al rival, lo termina expulsando con una roja directa. Creo que tuvo diferentes criterios. De todas formas en el fútbol no hay merecimientos, nos quedamos con las manos vacías porque no pudimos convertir. -¿Con qué sensación te vas? -Tristeza, es lógico después de haber quedado afuera, estuvimos cerquita de clasificar. El sábado tenemos un partido importante con Atlético Tucumán para meternos en la zona campeonato de la Copa Diego Maradona y tendremos que trabajar para avanzar.