Azconzábal no fue a la conferencia por haber sido expulsado

Ariel Zapata: "En los 180 minutos fuimos los que más hemos generado juego"

El ayudante de campo de Azconzábal fue el que estuvo presente en la conferencia de prensa. "Me pone muy orgulloso la entrega de estos pibes", dijo.

Ariel "Pepi" Zapata ocupó el lugar de Azconzábal en la conferencia de prensa. El DT fue expulsado y por eso no pudo asistir a la charla con los periodistas. "El equipo en todo momento fue en busca del resultado, con 10 y con 11, siempre se pensó en el arco rival y lamentablemente no se pudo encontrar el gol que anhelábamos", manifestó. -¿Ha sido deficitaria la actuación del mediocampo en la generación de juego? -No coincido, creo que en los 180 minutos fuimos los que más hemos generado juego, fútbol, siempre fuimos protagonistas y me quedo con esto. Me siento orgulloso de como se entregaron los jugadores. Tenés que leer El análisis de Corvalán: "Nos faltó convertir" -Más allá de la actitud, ¿qué se hizo mal? -Se intentó por todos los medios, por fuera por dentro, la verdad que el esfuerzo y el sacrifico de todos estos chicos me pone muy orgulloso. Es un muy buen grupo este. -¿Por qué Esquivel por Zenón? -La decisión era cambiar de aire, buscar llegar de otra manera. Solo sobre el final se tiraron muchos centros, pero siempre se intentó buscar por abajo, por fuera y por dentro, no se pudo llegar al gol, pero el rival solo llegó dos veces. Tenés que leer Bahía no trajo a su DT y Unión tampoco el suyo -¿Por qué García y Cabrera afuera? -Son 34 jugadores que entrenan todos los días y el DT busca lo mejor para el partido que viene, están todos a disposición y nosotros consideramos quienes eran los que tenían que jugar. Se intentó por todos los medios, por fuera, por dentro, el esfuerzo de todo estos chicos nos pone muy orgullosos. "Los más positivo fue la entrega que tuvo el equipo en los dos partidos. No fue nuestra intención jugar retrasados, el rival nos fue llevando contra nuestro arco, pero el equipo respondió siempre. Después de todos los contratiempos que tuvimos es un gran logro esta clasificación". Claudio Prates, DT alterno de Bahía