Mick Schumacher, hijo del del siete veces campeón, nuevo piloto de la Fórmula Uno

Mick Schumacher, hijo de quien se consagrara en siete oportunidades en la máxima categoría, fue confirmado como nuevo piloto de la escudería Hass.

Schumacher, de 21 años, llega de la academía de Ferrari y este próximo fin de semana podría coronarse en la Fórmula 2 "La Academia seguirá apoyándole, tiene una vinculación a largo plazo con Ferrari y seguiremos sus progresos, como piloto y como persona. Esto prueba la eficacia de la Academia y estamos deseando verle en los Libres de Abu Dhabi y en el test posterior" señaló Mattia Binotto, responsable en Maranello.

Germany’s @SchumacherMick joins Haas F1 Team as part of our all-new driver lineup for the 2021 Formula 1 season ⤵️#HaasF1https://t.co/P20qleWLac