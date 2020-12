https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.12.2020 - Última actualización - 9:14

Impulsan campaña de autodetección de cáncer de boca via redes sociales

La campaña de autoexamen este año no se realiza en forma presencial por el coronavirus, por lo cual no se hace un control de los pacientes como se hacía en años anteriores.

Por Pablo Rodríguez SEGUIR Ante las restricciones generadas por la pandemia de Covid-19, el Gobierno de Venado Tuerto decidió plegarse a través de las redes sociales y medios de comunicación a la campaña "Examina-Te", buscando que las personas aprendan a autoexaminarse para detectar precozmente lesiones que podrían derivar en cáncer bucal. La campaña de autoexamen este año no se realiza en forma presencial por el coronavirus, por lo cual no se hace un control de los pacientes como se hacía en años anteriores. La estrategia apunta a una comunicación por redes sociales para recordarle a la gente que esta es la Semana del Cáncer Bucal, con indicaciones de cómo hacerse el autoexamen, qué factores de riesgo pueden afectar y los síntomas que deben tener en cuenta. En este orden, la directora de Salud, María Becq, remarcó que ni en la Municipalidad ni en el Hospital Regional “Dr. Alejandro Gutiérrez” se harán trabajos directos con los pacientes y toda la información se transmitirá a través de redes sociales y medios masivos de comunicación. Síntomas y factores de riesgo A modo de adelanto, Becq especificó que los síntomas que se deben buscar en la boca son manchas rojas, blancas o marrones; úlceras o llagas que no cicatricen; bultos o engrosamientos duros indoloros; retraso en la cicatrización luego de una extracción dental o hemorragias sin causa; dificultad al masticar o tragar, y dolor de mandíbula, oídos o lengua. Son factores de riesgo fumar, el consumo excesivo de alcohol, la exposición prolongada al sol o rayos UV, dientes rotos o prótesis que lastiman, infecciones por el HPV (Virus del Papiloma Humano, mala higiene bucal, y piercing oral. Trabajo de prevención La odontóloga Raquel del Pontigo, que desarrolla tareas en la Secretaría de Salud municipal y el Hospital Regional, apuntó que el 5 de diciembre se conmemora el Día Latinoamericano de Lucha contra el Cáncer Oral, y en ese marco destacó que “el Servicio de Odontología municipal adhiere a la propuesta y renueva el compromiso de cada año orientado a la concientización sobre esta problemática”. En la misma línea explicó que el objetivo de la campaña es “educar y concientizar a la comunidad. Este año por la pandemia readecuamos la campaña y se llevará adelante a través de las redes sociales. La idea es que los pacientes puedan ver cuáles son los síntomas, las lesiones que aparecen en boca y cómo prevenir el cáncer bucal manteniendo una buena higiene oral, visitando periódicamente al odontólogo, evitando el consumo de alcohol, protegiendo los labios del sol y realizando el autoexamen una vez por mes”. Del Pontigo destacó la calidad de profesionales con que cuenta el Servicio de Odontología municipal para realizar la detección precoz del cáncer bucal y poder derivar a los pacientes al Hospital Regional, donde hay un cirujano maxilofacial que se encarga de realizar los diagnósticos, las biopsias y el tratamiento pertinente.