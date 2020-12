https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.12.2020 - Última actualización - 10:46

10:35

Actualidad

Se prorrogó nuevamente la vacunación antiaftosa para las provincias afectadas por la sequía

La medida ahora incluyó a la provincia de Chaco y se extenderá hasta el 15 de diciembre. La extensión no alcanza a los bovinos que aún no hayan recibido su primo-vacunación contra la Fiebre Aftosa.

