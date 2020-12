Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.12.2020

20:36

Los tornillos que nos faltan

OMAR PEDRO

"A esta historia ya la viví alguna vez. Me refiero a estar en un país quebrado. La Argentina tiene un ciclo exacto de una década o un poquito más, para caer en la debacle financiera. Es como un círculo vicioso. Ya nuestros abuelos nos decían que debíamos guardar los tornillos que sobraban de algún artefacto, o las arandelas. Nos enseñaban a no tirar nada y a guardar todo lo que se podía. Al ser de esta manera, veíamos en la casa de nuestros abuelos galpones llenos de cosas que en cualquier país normal se tiraba a la basura enseguida, pero aquí, nos enseñaban a guardar. Es que ellos, los abuelos, sabían que en algún momento volvían las debacles económicas del país, y ciertamente ya no se podían comprar muchas cosas. Hablando de tornillos, ¿alguien sabrá cuáles son los tornillos que le faltan a nuestro país para que funcione bien?".

****

Indisciplina social

UN LECTOR DE B° EL POZO

"Realmente la indisciplina social es insoportable a veces. En mi barrio, somos muy pocos los que usamos barbijo y que nos mantenemos a distancia. Yo no sé en qué piensa la gente. Así estamos con la cantidad de contagios, que no podemos bajar. Y lo peor de todo es que cuando uno le dice que por favor se ponga el barbijo, te miran mal, te salen con un chiste malo, o incluso se ofenden y nos insultan. Muchos recién toman conciencia cuando se infectan con el virus; entonces sí piensan en sus familiares, pero ya es tarde. Parece increíble que en casi todos los barrios hubo alguien que padeció el virus, e incluso que ha muerto por esta pandemia, y que haya gente tan irresponsable. No se entiende".

****

La finitud del ser humano

LUIS BENAVÍDEZ

"La muerte de Maradona es un hecho por el cual debemos reflexionar. La vida es muy fugaz, pareciera que fue ayer que salió de Fiorito, que se hizo grande en el fútbol, que ganó la admiración de todos. Lo endiosaron, lo menoscabaron, lo amaron, lo odiaron, pero nunca dejó de ser un simple ser humano, con muchos defectos y maravillosas virtudes. Lo que quiero destacar es la finitud del ser humano. El cuerpo tiene fecha de vencimiento, y si no se vence a corto tiempo, hay caminos que aceleran ese vencimiento. El tema es el mensaje que deja y son muchos. Me quedo con algunos. El esfuerzo y la voluntad puesta en la pasión por una actividad que transformó no solo su vida, sino la de toda su familia y luego la suya. La decisión de llegar a cumplir sus sueños y ponerle toda la energía, toda la potencia interior para lograrlo. El amor a lo que hacía. Jugar y correr no fue un trabajo, fue un deleite para él. Todo lo demás pertenece a su privacidad personal, no soy quien para juzgar. Solo juzgará Dios".

****

Foco en lo importante

DANIEL PINO

"Hay temas que se deberían volver a tratar con inteligencia, con fundamentos críticos, con sentido común. Los legisladores, a mi gusto, no están cumpliendo con el rol que les toca. La mayoría está enfrascada en discusiones superfluas de la baja política, mientras los grandes temas están peligrosamente sin resolver. Un ejemplo de ello es qué se hace con un menor que delinque, pero que además delinque y mata. He escuchado que hay casos como los descriptos en que los llevan a un hogar de puertas abiertas, es decir que el chico sale y entra cuando quiere. O se lo entregan a sus padres o un familiar. ¿Es razonable esto? Las estadísticas muestran ampliamente las reincidencias en que caen. Mientras tanto, se sigue con el mismo sistema y a la par vemos miles de casos en todo el país diariamente. ¿Por qué razón los legisladores, antes de estar peleándose como chanchos, no se ponen a trabajar en serio en estas cosas?".

****

Playa Los Alisos

MARÍA DE B° EL POZO

"Ya se va a inaugurar la temporada de playas y le pregunto al intendente si va a hacer acondicionar la playa Los Alisos. Es un hermoso sitio, pero está lleno de pastizales altísimos, la arena está sucia, y sería bueno y oportuno que mandaran la máquina para poner la playa en condiciones. Es un bello espacio que queremos disfrutar los habitantes del barrio. Solo falta ese toque de la Municipalidad y quedará hermosa. Espero que este mensaje le llegue y nos brinde el respectivo servicio. Somos muchos los vecinos que le pedimos esto. Muchas gracias por el espacio".

****

Un sistema complicado

VIVIANA FARIOLI

"No atienden en las bocas de expendio de IAPOS, no quieren imprimir y te derivan a los cajeros. Pues sacar una orden es una aventura. Pobre la gente mayor: les ponen claves, hay que elegirlas pero con los grupos de letras que ellos te dan , recordarlas...".

****

Un monumento colectivo

JUAN R. BELL

"Otra vez se cumplió la Ley de la Vida. Se ha ido un ídolo, pues hagamos algo más que una carta, un mensaje, etc. Comencemos a juntar, desconozco si es bronce o hierro, para erigirle un monumento. Primero vuestro diario podría organizar un concurso de bocetos de la futura estatua y mientras, podría recolectar metal, no dinero, para su fabricación. Eso conduciría a que el ídolo, tuviera un verdadero reconocimiento y la participación de todos, tal cual ahora. ¿Lo podrían organizar? Gracias, sería esta mi colaboración".