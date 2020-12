https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 02.12.2020 - Última actualización - 23:04

21:58

Tras el escándalo por los tuits ofensivos La UAR levantó las sanciones a Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino

Dos días después de haber impuesto una sanción a tres jugadores del seleccionado, incluido el capitán, la Unión Argentina de Rugby levantó las penas. Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino están en condiciones de jugar para Los Pumas el sábado ante Australia, según informaron medios porteños.

Luego de que se dieran a conocer tuits de tinte discriminatorio publicados por los tres jugadores en el pasado (algunos databan de 2012), la UAR le había quitado la capitanía a Matera y había suspendido a los tres jugadores "indefinidamente".

El comportamiento de los integrantes del seleccionado argentino, dirigido por el DT Mario Ledesma, mereció el repudio generalizado de la mayor parte del arco del deporte. Inclusive hasta figuras retiradas de la disciplina como Agustín Pichot (candidato a presidente de la World Rugby), Hugo Porta y Eliseo Branca exigieron “fuerte autocrítica” a los componentes del plantel argentino.

Aparentemente, la presión de referentes de la actividad que se expresaron públicamente, como Agustín Creevy, y de los clubes, como Regatas y Olivos, y la posibilidad de que Los Pumas no se presenten ante los Wallabies australianos (sábado a las 5.45 hora argentina) metió fuerte presión y la UAR "bajó un cambio" para descomprimir la situación. El partido se jugará en el Bankwest Stadium de la ciudad de Sydney.

Todo comenzó luego de que Los Pumas decidieron ofrecer disculpas por el escueto homenaje a Maradona en ocasión del duelo ante los All Blacks, y en contraste con el combinado de Nueva Zelanda, que sí profundizó en en reconocimiento ante la muerte del astro del fútbol. Pablo Matera llevó la voz cantante en la filmación. Inmediatamente, salieron a la luz sus antiguos tuits discriminatorios y xenófobos. Acto seguido, brotaron los de Petti y Socino.

Matera también fue el primero en salir a pedir perdón. “Estoy muy avergonzado. Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí. En ese momento no imaginaba en quién me iba a convertir. Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. Perdón también a mi equipo y mi familia por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo”, escribió en su cuenta de Instagram.