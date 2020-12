https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.12.2020 - Última actualización - 7:56

7:54

Contenido Patrocinado IESERH, marca la diferencia

Desde hace 28 años el Instituto IESERH y con más de 2000 egresados, es sinónimo de calidad educativa y es por lo que continúan trabajando día a día. Con su sede central en Rosario y su punto en Santa Fe, forman profesionales en diversas carreras terciarias oficiales, Recursos Humanos, Relaciones Públicas, Periodismo Deportivo, Periodismo Integral y Diseño y Producción de Indumentaria.



Sus inicios fueron apostando a la creación de una nueva carrera, a partir de la visión del fundador Marcelo Kopp allá por los años noventa. La tecnicatura en Recursos Humanos de IESERH fue pionera en la región y en 1992 se dio inicio a la primera comisión de la carrera. A partir de allí con la misión clara de una educación de vanguardia, se lanzó, años después, el cursado semipresencial. Quienes accedían a la carrera no solo tenían 18 años y flexibilidad horaria, sino que era un público trabajador, con familia y quería formarse para un rol que crecía cada vez más en todos los espacios organizacionales.





La modalidad semipresencial con dos veces de cursado por semana fue un éxito, pero la educación continuó evolucionando al ritmo de la sociedad. De la misma forma que se innovó en aquel momento, hace 5 años atrás, antes de saber que pasaríamos por una pandemia, comenzaron a trabajar en la reestructuración de la propuesta para dictarla a distancia.



Las nuevas formas y metodologías de estudio habían llegado y la educación virtual era un hecho. Junto a especialistas, desarrollaron un campus virtual, capacitaron al cuerpo docente y desde el 2015 se transformaron en la única institución educativa de la región con la Tecnicatura en Recursos Humanos cursada a distancia aprobada y avalada con el Consejo Federal de Educación.

El conocimiento y entrenamiento adquirido en todos estos años les permitió en tiempo récord desarrollar una metodología para que el 6 de abril iniciara el ciclo lectivo 2020 online desde casa para todas las carreras en Rosario y Santa Fe. Se garantizó que el 100% de las clases fueran dictadas por cada uno de los docentes en vivo y los 800 estudiantes cursaron regularmente en sus horarios habituales durante todo el ciclo. Además, se incorporó la plataforma de campus virtual para todas las tecnicaturas y un sistema académico administrativo en el cual cada estudiante puede gestionar todas sus instancias online, asistencias, calificaciones, inscripciones a exámenes, a materias, certificados, pagos y demás trámites.

Preparados y con energías para los desafíos del 2021, IESERH quiere finalizar este año acompañando a estudiantes, profesionales y a la comunidad en general en un ciclo de Workshops online, abiertos y gratuitos durante el mes de diciembre, con entrega de certificado digital.

El próximo miércoles 9 de diciembre a las 18hs llevarán a cabo la primera jornada ¿Te gustaría ser elegido/a? Entrenate para ser tu mejor versión y obtener el puesto que querés.

CÓMO PARTICIPAR

Participá de los Workshops online de Entrevista Laboral y Coaching de Carrera el 9 y 16 de diciembre registrándote en su página web https://www.ieserh.com.ar/workshop.php

La especialista en selección de personal Lic. Romina Masciangioli los espera para conversar sobre las diferentes situaciones que se generan cuando estamos buscando trabajo y para regalarles herramientas y prácticas que les permitirán lucirse en la entrevista laboral, tanto en la forma tradicional que ya todos conocemos, como también para los nuevos formatos de virtuales o telefónicos.

La segunda jornada se realizará el miércoles 16 de diciembre a las 18hs, y será sobre Coaching De Carrera. Es el momento de descubrir y elegir tu profesión. Junto a la Counselor María Clara Durá, especialista en procesos de desarrollo personal, te guiarán y brindarán herramientas para encontrar el camino ante estas situaciones que pueden resultar conocidas. Terminé la secundaria y estoy desorientado, no tengo claro qué estudiar, hace años que ejerzo una profesión que no la siento como mi verdadera vocación, quisiera emprender una nueva capacitación, pero no sé por dónde empezar.



Para participar de las actividades debes registrarte de forma gratuita ingresando a la web www.ieserh.com.ar o comunicándote telefónicamente al 3425168534.



Las inscripciones para el ciclo lectivo 2021 ya se encuentran abiertas y el próximo Jueves 17 de diciembre a las 19hs se realizará la última Charla Informativa virtual del año. Seguilos en Instagram para estar al tanto de las novedades @ieserhsantafe y @ieserhrosario