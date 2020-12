https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.12.2020 - Última actualización - 12:14

11:47

Jorge Taiana Un senador del Frente de Todos comparó con femicidas a quienes reclaman por el recorte de fondos a CABA

El senador del Frente de Todos Jorge Taiana realizó este jueves polémicas declaraciones en el marco del debate en comisión del proyecto oficial para recortar fondos de coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires, al comparar a los "pre-opinantes" con casos de femicidios.



"Me acordaba de una imagen que tiene que ver con casos de violencia de género. Es el hecho de transformar al victimario en víctima; dicen, ´Yo la maté porque me hacía la vida imposible´; no entendía por qué me acordaba de esto. Me acordaba porque realmente algunas de las opiniones de los pre-opinantes realmente se presentan como víctimas cuando son victimarios", lanzó.



"Acá se repara una arbitrariedad manifiesta partidaria, insolente, con los que menos tienen que realizó el ingeniero (Mauricio) Macri, como casi todas sus obras de su gobierno. Esos cómplices son los que tomaron esos recursos de más para gastar en el lugar que dominaban políticamente y despojaban al gobierno nacional", manifestó Taiana.



El senador kirchnerista se expresó en estos términos antes de que el oficialismo avanzara con el dictamen, por lo que el proyecto quedó en condiciones de ser tratado, y probablemente aprobado en el recinto, la semana próxima.



Las declaraciones fueron objetadas por miembros del bloque de Juntos por el Cambio como Martín Lousteau, Esteban Bullrich y Guadalupe Tagliaferri.



La comisión de Presupuesto del Senado de la Nación comenzó a debatir hoy a las 8:00 de la mañana y antes del mediodía el oficialismo logró el dictamen.