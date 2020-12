https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Muy duro comunicado "Esta dirigencia es nefasta", dice "Glorioso '89"

La increíble eliminación de Unión de la Copa Sudamericana 2020, que tanta ilusión había generado en el pueblo tatengue, dejó heridas en el Mundo Unión. La Agrupación "Glorioso '89", que es el sector político más histórico de la entidad de López y Planes, se manifestó públicamente a través de un contundente comunicado de prensa.

El sector político tradicional creado por el Dr. Rubén Decoud y hoy liderado por Carlos Ghisolfo realizó un balance en las últimas horas. El comunicado agradeció y criticó con dureza en el mismo comunicado que llegó a los medios de comunicación de la ciudad.

"Ya habrá tiempo de analizar los errores cometidos, aunque es indudable que el mayor es responsabilidad de una dirigencia que no está a la altura de lo que Unión necesita y se merece. Si partimos del desmantelamiento; de dejar ir jugadores de experiencia; de no traer refuerzos pedidos por el técnico; de la indudable decisión de armar un plantel para el torneo doméstico sin descensos ni clásicos, no pensando en avanzar en la Copa Sudamericana viendo "qué pasaba"; y de la increíble opinión del presidente Spahn cuando dijo en un medio que "este semestre Unión no jugaba por nada", entendemos que éste era un final anunciado, sólo demorado por la buena actitud de los jugadores que les tocó entrar a la cancha".

En la parte final del comunicado, la Agrupación "Glorioso '89" solicita que jugadores y cuerpo técnico den todo por la camiseta en una cancha. Y desde la Agrupación Glorioso 89 instan a seguir redoblando esfuerzos para "derrotar en 2022 a este nefasta dirigencia y empezar a construir al club que todos merecemos".

Sin dudas, es la parte más dura del comunicado, donde directamente habla de una "nefasta" dirigencia, en alusión a la gestión que encabeza el presidente Luis Spahn.