https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.12.2020 - Última actualización - 18:56

18:54

Candidato polémico

Se llama Adolf Hitler, se presentó a elecciones en Namibia y aseguró que no intentará "dominar el mundo"

El político, de 54 años, afirmó que no tiene "nada que ver" con la ideología nazi.

Crédito: Captura de pantalla



Crédito: Captura de pantalla

Candidato polémico Se llama Adolf Hitler, se presentó a elecciones en Namibia y aseguró que no intentará "dominar el mundo" El político, de 54 años, afirmó que no tiene "nada que ver" con la ideología nazi. El político, de 54 años, afirmó que no tiene "nada que ver" con la ideología nazi.