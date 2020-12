https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.12.2020 - Última actualización - 19:28

19:17

Homenaje de Carlitos a Maradona "Sos Familia", Dalma Maradona le dedicó a Tevez un mensaje en sus redes sociales

El amor, la admiración y la amistad entre Carlos Tevez y Diego Armando Maradona viene desde hace un largo rato. El Apache fue uno de los emblemas del equipo del Diez cuando éste dirigió a la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. Por eso, su muerte le afectó mucho al delantero de Boca, que contra Inter convirtió un gol y se lo dedicó a Pelusa y a toda su familia. Por eso, Dalma reconoció ese lindo gesto del ídolo xeneize y publicó un lindo mensaje en sus redes sociales.

"Gracias Carlitos por todo. Sos familia", escribió la hija de Diego en su Instagram, a modo de leyenda en la foto del festejo de gol de Tevez en Brasil. Sí, es que el 10 de Boca tenía la casaca azul y oro que el pibe de Fiorito usó en el 3-0 contra River el 10 de abril de 1981, año en el que el Diez consiguió su único título en el fútbol argentino. Sí, la original que el propio Maradona le regaló, con la que dejó desparramado al Pato Fillol y que el Apache tenía en su museo personal.

"Diego seguramente está mirando de arriba", había dicho Carlitos al terminar el encuentro. Y más tarde profundizó: "Es un pequeño homenaje a Diego, una camiseta que me regaló. Muy feliz por darle esta alegría. Seguramente nos está mirando desde arriba. Se lo quiero dedicar a la familia Maradona y a mi familia". Aclarando luego también que se sentía parte de la familia del Diez. Y ahora Dalma se lo ratificó.

👏🏼 Los jugadores de #Boca se acercan por última vez a @dalmaradona y la vuelven a aplaudir dedicándole el triunfo. ¡Fuerza, Dalma!



#DiegoEterno ♾pic.twitter.com/1rc4iFvb9R — Planeta Boca Juniors (en 🏡) (@PlanetaBoca) November 30, 2020

Cabe recordar que el domingo Boca había enfrentado a Newell's en la Bombonera, donde la propia hija de Pelusa estuvo presente desde el mítico palco del astro argentino. Allí, todo el club le rindió homenaje al ídolo y a la actriz, que terminó llorando. Sin embargo, Carlitos no estuvo presente porque el fallecimiento de Diego lo había golpeado más que a cualquier otro en el plantel. No obstante, aprovechó su oportunidad en Brasil, convirtió el gol del triunfo y lo homenajeó como no pudo hacerlo antes. Y ahora, como él y Dalma aseguraron, ya es parte de la familia Maradona.