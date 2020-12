Ranking: el mejor restaurante de América Latina es argentino

Don Julio, de Argentina, fue elegido este jueves en una ceremonia virtual como el número uno de la lista de "Los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica", en un año en el que el sector se vio fuertemente golpeado por la pandemia del coronavirus.

La pasión por la carne ha hecho de este lugar, ubicado en el barrio Palermo, de Buenos Aires, uno de los espacios obligados de visitar para quienes desean disfrutar de los filetes de entraña o el bife de cuadril, dos de los cortes más populares del galardonado mesón y los recomendados por el propietario, Pablo Rivero.

We have a new No.1! For the first time in the awards’ history, Don Julio in #BuenosAires, Argentina is named The Best Restaurant in Latin America, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna. #LatAm50Best @SanPellegrino pic.twitter.com/gOvpuyoW2V