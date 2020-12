Warner Bros revoluciona el negocio de los cines con la transmisión "el mismo día"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El estudio Warner Bros de AT&T Inc estrenará todas sus películas de 2021 en cines y en el servicio de transmisión HBO Max el mismo día, dijo la compañía el jueves, un cambio sin precedentes que golpeó las acciones de los operadores de cine en dificultades.

Las películas, que se espera que incluyan "Godzilla vs. Kong" y "The Suicide Squad", estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día en que lleguen a los cines, dijo el estudio en un comunicado. "Mortal Kombat", una nueva versión de "Dune" y una secuela de "Matrix" también están programadas para seguir el nuevo patrón de lanzamiento.

Las acciones de AMC Entertainment, el operador de cines más grande del mundo, cayeron casi un 16%, y su rival Cinemark cayó un 22%. Las acciones de AT&T cerraron levemente.

El cambio, liderado por el director ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, fue el movimiento más agresivo hasta la fecha para llevar las películas a los hogares antes y conmocionó a Hollywood. Los cines han resistido durante mucho tiempo los intentos de los estudios de acortar el tiempo en que los cines pueden ofrecer nuevas películas exclusivamente.

Kilar, ex ejecutiva de Amazon.com Inc y CEO fundadora de Hulu, asumió el control de la división de medios de AT&T en mayo y ha reestructurado negocios para enfocarse en HBO Max, el nuevo competidor de la compañía para Netflix Inc.

Los ejecutivos de Warner Bros dijeron que la estrategia fue impulsada por la pandemia de coronavirus, que ha limitado la asistencia al cine y ha mantenido cerrados muchos cines, y que permanecería en vigor durante un año. "Sabemos que el contenido nuevo es el elemento vital de la exhibición teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de que la mayoría de los cines en los EE. UU. Probablemente operarán a una capacidad reducida a lo largo de 2021", dijo Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de WarnerMedia Studios and Networks Group. .

Para los consumidores, mirar en casa puede costar menos que un viaje al cine. HBO Max cobra $ 15 al mes, mientras que el costo promedio de dos entradas de cine en Estados Unidos alcanzó los $ 18,32 en 2019, según la Asociación Nacional de Propietarios de Cine.

Los operadores de cine no aceptaron el plan. El CEO de AMC, Adam Aron, dijo que Warner Bros estaba sacrificando ganancias en su estudio de cine para impulsar HBO Max, y agregó: "Haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos de que Warner no lo haga a costa nuestra" "Buscaremos agresivamente términos económicos que preserven nuestro negocio", dijo Aron en un comunicado. Un representante de Cinemark dijo que Warner Bros no había compartido detalles de su plan y que tomaría decisiones de reserva a corto plazo "película por película".

Las cadenas de cines han sido devastadas por la pandemia y se han visto obligadas a despedir trabajadores y pedir prestados fondos para mantenerse a flote. Las cadenas más pequeñas están presionando para obtener ayuda del gobierno de Estados Unidos. Cinemark y AMC han llegado a acuerdos con Universal Pictures de Comcast Corp para mostrar películas que estarán disponibles para su visualización en el hogar tan pronto como 17 días después de su llegada a los cines.

Walt Disney Co ha trasladado algunas películas de los cines a su servicio de transmisión Disney +. Se espera que la compañía revele detalles sobre sus planes de transmisión el 11 de diciembre.