Tanto en el 15 de Abril como en el Viaducto, ambos a las 17.10

Un día antes del inicio de la sexta fecha, la LPF (sensatamente) decidió que los partidos que definan puestos de zonas se disputen a la misma hora; por eso los choques Unión-Atlético Tucumán y Arsenal-Racing irán a las 17.10.

Mal trago, la Copa. El Tate saliendo a jugar con el Bahía de Brasil en el 15 de Abril, el martes pasado. No pudo hacer un gol y quedó eliminado con un flojito equipo brasileño. Crédito: Manuel Fabatía

Parece que la sensatez se "activó" a último momento y la Liga Profesional de Fútbol usó la lógica. Iba a ser otro papelón del fútbol argentino. Este fin de semana se disputará la última fecha de la zona de grupos de la llamada Copa Maradona (pobre Diego) y hasta ayer por la mañana, lejos de poner los partidos que definen puestos a la misma hora, armaban otro auténtico mamarracho. El caso testigo es la zona 1, donde está Unión: Arsenal, que pelea en contra del Tate por clasificar, iba a jugar antes (17.10): si ganaba, le metía presión al golpeado equipo de Juan Manuel Azconzábal que comenzaba su juego a las 19.20 del sábado frente a los tucumanos de Zielisnki.

El tema es así, el "1" de la zona, clasificado y mejor equipo de la Copa es el Atlético Tucumán del "Vikingo" Ricardo Zielinski: jugó cinco, ganó los cinco, 14 goles a favor y 5 en contra. No debe haber tantos registros de cinco victorias al hilo del "Decano".

El segundo es Unión, con 7 puntos: ganó dos, empató 1 y perdió 2. Su diferencia de gol es cero, ya que hizo seis tantos y le marcaron seis al equipo de Juan Manuel Azconzábal.

El tercero en discordia, es el equipo de la Familia Grondona: Arsenal de Sarandí. Los dirigidos por el "Huevo" Sergio Rondina tienen 4 puntos: ganaron 1, empataron 1 y perdieron los tres partidos restantes. Su diferencia de gol es -1, ya que festejaron 7 goles y le convirtieron 8.

El último y sin chances de nada es Racing: perdió con todos y sólo le ganó a Unión en el Cilindro de Avellaneda. La Academia logró hacer dos goles y le embocaron 10. Su diferencia de gol es de -8.

En cualquier fútbol medianamente serio, los dos partidos de esta zona (Arsenal-Racing y Unión-Atlético Tucumán) se deben jugar el mismo día y a la misma hora, algo que se resolvió recién ayer, ya que al cotejo en el 15 de Abril lo "movieron" a las 17.10, igual que en el Viaducto.

Si esto no hubiera sucedido, con Arsenal-Racing a las 17.10 del sábado en Sarandí; y Unión-Atlético Tucumán el mismo día pero a las 19.20, hubiesen sucedido dos cosas para el equipo del "Vasco" Azconzábal: cuando arrancara el juego en el 15 de Abril, Unión podía estar clasificado sin jugar (si Arsenal no le ganaba a Racing); o bien tener que salir a jugar (si Arsenal vencía a Racing) con la obligación de sumar lo que sea ante los líderes tucumanos.

Si Arsenal ganaba, aunque sea por la mínima, su diferencia de gol hubiera quedado en cero; por contrapartida, si Unión predía, aunque sea por la mínima, su diferencia hubieses sido de -1. Era el único de los escenarios que lo dejaría afuera al Tate.

En cuanto a lo futbolístico en sí, no hay datos acerca de qué equipo pondrá en campo el entrenador Juan Manuel Azconzábal, quien descolocó a todos con el armado del once titular para jugar el martes ante el Bahía de Brasil por la Copa Sudamericana, quitándole la titularidad a jugadores que se ganaron el puesto (Cabrera y García) y sosteniendo dentro de los once a un jugador de bajísimo rendimiento como es Nery Leyes.

Y por el lado de los tucumanos (clasificados desde hace dos fechas), aunque tampoco nada está asegurado, se presume que Ricardo Zielinski armará un equipo titular con mayoría de jugadores alternativos para "cuidar" a los titulares para lo que viene en la segunda fase de la Copa Diego Armando Maradona.