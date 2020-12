https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.12.2020 - Última actualización - 10:13

10:12

El Premio Máscara se llevó a cabo en un contexto inédito, en los 28 años de historia de la distinción. Con los cuidados necesarios, sin público, se garantizó la continuidad del galardón y se distinguió a 23 personalidades, grupos y espacios culturales por su aporte a las artes escénicas santafesinas.

Más necesarios que nunca Se entregaron los Premios Máscara El Premio Máscara se llevó a cabo en un contexto inédito, en los 28 años de historia de la distinción. Con los cuidados necesarios, sin público, se garantizó la continuidad del galardón y se distinguió a 23 personalidades, grupos y espacios culturales por su aporte a las artes escénicas santafesinas. El Premio Máscara se llevó a cabo en un contexto inédito, en los 28 años de historia de la distinción. Con los cuidados necesarios, sin público, se garantizó la continuidad del galardón y se distinguió a 23 personalidades, grupos y espacios culturales por su aporte a las artes escénicas santafesinas.

Redacción de El Litoral

cultura@elitoral.com

En un año marcado por la pandemia y particularmente difícil para la actividad cultural, la Municipalidad y el Jurado del Premio Máscara decidieron dar continuidad al encuentro que desde 1992 valoriza a las y los hacedores de las artes escénicas santafesinas. Con los cuidados necesarios y en un breve acto sin público, se entregó la distinción días atrás, en la Sala Mayor del Teatro Municipal “1° de Mayo”.



El Jurado que integraron ad honorem Mari Delgado, Cristina Copes y Roberto Schneider premió a las siguientes personalidades, grupos y espacios culturales: Academia L’ Amore La Danse, de Gabriela Mendoza; Fernanda Aquere, José Bedetti, Matías Bonfanti, Cristian Buffa, Julio Di Santi, Roberto Francucci, Grupo Exit (25 años de trayectoria), Latreinta Sesentayocho Espacio de Artes, Diego Julián López, Victoria Menéndez, Ana María Narvaja, Graciela “Negri” Pecorari, Recua danza teatro (20 años de trayectoria), Claudio Rioja, Verónica Ritvo, Sergio Sanagustín, Omar Silván, Solar de las Artes Centro Político-cultural de SADOP Santa Fe, Julieta Taborda, Pablo Tibalt, Federico Toobe y Juan Venturini.

“Estamos en un momento raro, transitando de la tristeza a la alegría, frente a una nueva realidad que tenemos que construir entre todos. Y este encuentro es una manera de hacerlo”, dijo en el inicio el intendente Emilio Jatón. Y consideró que en este contexto “lo que no nos puede pasar es que desaparezcan momentos como este que genera el Premio Máscara, que nos hacen bien, que nos reivindica, que nos permite mirar hacia adentro y saber que alguien nos tiene en cuenta por lo que hacemos”.

En esa línea valoró la tarea que realiza cada una de las personas que recibieron la distinción y les dijo que “reciben un premio que nace de la tierra y del esfuerzo”, en referencia a las estatuillas que realizan artesanalmente un grupo de mujeres de La Guardia, el espacio de formación cerámica del litoral.

En el umbral de una nueva realidad

El secretario de Educación y Cultura, Paulo Ricci, graficó este momento como “un umbral en la vuelta a los espacios culturales, a las salas y al espacio público, con todos los cuidados que estamos implementando”. Por eso valoró haber podido encontrar una metodología “para poder realizar este encuentro, que habitualmente es una fiesta llena de gente, de emociones, de risas, de discursos, de momentos compartidos que de a poco iremos recuperando”. Como parte de esa decisión contó que a través de medios virtuales como la plataforma Capital Cultural y las redes sociales de la Municipalidad “vamos a hacerle llegar esta noticia a toda la ciudadanía para que sepan quienes fueron reconocidos merecidamente en este año tan raro, tan singular”.

Del acto participaron la subsecretaria de Gestión Cultural y Educativa, Huaira Basaber; los miembros del Jurado y el director general del Teatro Municipal, Miguel Novello.

Como ocurre tradicionalmente, el encuentro fue también una oportunidad para recordar a quienes fallecieron en el último año, por sus aportes y colaboraciones al desarrollo de las artes performáticas: Gastón Gerstner, Elsa Ghío, Raúl Kazutaka Ishikawa, Paula Mailler, Carlos Peisojovich y Víctor “Kitiki” Quinteros.

Acompañados

El periodista, docente y crítico teatral, creador de la distinción, Roberto Schneider, se dirigió a las premiadas y premiados y les dijo que se sientan acompañados “por sus familiares y por el público que todos los años llena el Teatro cuando es la entrega de los Premios Máscara”. Y agradeció al director del Teatro “que siempre me acompañó en esta idea loca”; y a Fabián Rodríguez, coordinador de programación del espacio. Y especialmente “a Emilio y a Paulo porque este año dijeron que sí a una idea que sigue siendo loca. A un premio que no es competitivo, que no maneja un peso para nadie: ni para los premiados ni para los que trabajamos. Eso hay que señalarlo siempre”.

Un gesto de resistencia

Marisa Oroño recibió la estatuilla en nombre de sus compañeros del Grupo Exit, destacando el esfuerzo que han hecho para permanecer en la escena santafesina y en memoria de Victoria Gollán, que inició el grupo 25 años atrás, junto a ella y Daniel Vitale. “Para nosotros fue una sorpresa porque como este tipo de actos se han suspendido por la pandemia, que la Municipalidad y el Jurado hayan decidido reunirse y entregarlo igual, nos parece para destacar. Creo que nos valora como hacedores de la cultura, en un año que golpea mucho todavía a nuestra actividad”, dijo minutos antes de que comenzara la ceremonia.

Para Fernanda Aquere la distinción también fue especial porque reconoce una trayectoria que desde el campo de las artes visuales realizó aportes importantes en el diseño de escenografías, vestuarios, en la dirección de arte de cortos y largometrajes, entre otros roles que desempeñó. “Creo que este momento que compartimos, sin público pero con el cariño de todos y todas los que han organizado y lo hacen posible, es un acto de resistencia. Y de eso se trata justamente el arte, de resistir”, consideró.

Un nuevo empuje

La gestora cultural, Graciela “Negra” Pecorari agradeció que se reconozca el trabajo de “quienes estamos atrás de escena, de cualquier movimiento que pueda suceder en un espacio cultural”. Y dijo que su deseo “es que este Premio abra muchas más oportunidades para que haya más mujeres en la gestión cultural, en los escenarios y en la técnica, en todos los espacios de la ciudad de Santa Fe”.

Diego Julián López fue reconocido como actor, performer, docente y destacado diseñador y constructor de escenografías para proyectos teatrales y audiovisuales, así como también de luces para espectáculos emblemáticos. Para él, uno de los puntos más valorables del premio es que se trata de un reconocimiento entre pares. Y en particular dijo que “me llena de alegría recibir este premio en un año tan complejo y de muy poco trabajo en el ámbito cultural, que nos ha generado mucha incertidumbre a los artistas. Por eso estos premios generan un momento de alegría, un nuevo empuje, en un momento donde empieza a plantearse la posibilidad de que se empiecen a generar eventos, con su nuevo formato, su nueva estructura, en una nueva cotidianidad, en esta nueva realidad que nos cruza”.

En representación del colectivo de artistas vinculado a la sala La Treinta Sesentayocho, el destacado actor Sergio Abbate agradeció el reconocimiento para un espacio independiente, que es “una enorme caricia en un tiempo tan difícil, por parte del Jurado y las autoridades. No puedo dejar de nombrar a uno de mis padrinos que es Roberto Schneider, que ha sido también precursor junto con los socios que alocadamente decidimos poner una sala en el 2011. Y al público que nos sigue acompañando”.