Viernes 04.12.2020 - Última actualización - 10:37

Versión santafesina de lo que sucede en el Congreso Polémica en Rosario: un concejal tomó cerveza en medio de la sesión

Parece que la dirigencia política en Argentina no aprende. No fueron suficientes los cartones, los fondos de pantalla falsos, ni mucho menos una escena sexual para dar cuenta que las sesiones, reuniones y todos los encuentros oficiales de manera virtual, van en serio.

En la última sesión del Concejo de Rosario, un edil se mostró con una lata de cerveza en la mano al momento de votar una disposición. Se trata de Pedro Salinas, integrante del bloque de Ciudad Futura.

Todo quedó registrado: se lo pudo ver a punto de ingerir un trago de cerveza, pero al advertir que iba a cometer un error, bajó la lata y siguió atento al rumbo del debate.

La situación se planteó durante la sesión de este jueves del Concejo Municipal -donde fue reelecta María Eugenia Schmuck-, mientras se votaban diferentes proyectos.

Fuertes críticas

Al notar lo sucedido, en las redes sociales expresaron su repudio y criticaron fuertemente al concejal. “En plena sesión del Concejo Municipal de Rosario, el concejal Pedro Salinas, de Ciudad Futura, tomando birra. ¿Ustedes bien?”, bromeó un usuario.

“En Rosario un concejal toma cerveza mientras el concejo está en sesión,así está la ciudad y el país,nos están hundiendo”, opinó otro perfil.

“Si vos sos chofer y manejas con una cerveza encima te pueden sacar la licencia. Pero un concejal de Ciudad Futura con esa misma cerveza encima decide las normas para que te saquen la licencia...”, criticó otro rosarino.

Qué dijo la presidente del Concejo rosarino

La propia Schmuck salió a hacer declaraciones tras lo sucedido. “No corresponde ahondar, (Salinas) está su casa haciendo home office; no puedo controlar lo que cada concejal hace en su casa; mientras siga la sesión y esté atento...".

"Hemos asistido a tantos episodios complicados en medio de la virtualidad, que esto me parece normal; me parecería hipócrita que no lo haga si está en su hogar, no le doy importancia" dijo la presidenta del Concejo.