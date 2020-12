La primera sesión de entrenamientos libres tuvo a George Russell, de 22 años, como protagonista ya que fue el más velóz en la pista donde se corre el Gran Premio de Sakhir.

El piloto británico, se subió por primera vez al Mercedes en lugar del actual campeón de la categoría, Lewis Hamilton quien dio positivo de Covid-19 y no podrá estar en dicha carrera.

El tiempo marcado por Russell fue 0:54.546, mientras que el podio lo completaron los Red Bull con Vertappen y Albon. En tanto que Bottas finalizó en la cuarta posición.

FP1 CLASSIFICATION ⏱️@GeorgeRussell63 tops an official race weekend session for the first time in his F1 career 👀#SakhirGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/0ON1IYUmg4