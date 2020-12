Los argentinos Cerúndolo y Bagnis se enfrentan en los cuartos de final del Challenger de Campinas

El tenista argentino Francisco Cerúndolo enfrentará este viernes a su compatriota Facundo Bagnis por los cuartos de final del Challenger de Campinas, en Brasil, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 52.080 dólares.



Cerúndolo, ubicado en el puesto 199 del ranking mundial de la ATP, se medirá con Bagnis (126) a partir de las 17 y el ganador jugará mañana una de las semifinales del torneo ante el vencedor del partido que animarán desde las 15 el brasileño Felipe Meligeni Rodríguez Alves (242) y el chileno Alejandro Tabilo (173).

How hot is @FranCerundolo ‼️



The 🇦🇷 saves a MP in Campinas, reeling off 10 points in a row to reach the quarter-finals.



Now 17-3 since mid-September. 🔥🔥 pic.twitter.com/nXLNp86ljp