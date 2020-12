https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 04.12.2020 - Última actualización - 13:27

13:20

En una misiva manuscrita responde inquietudes y alude a Cristina Kirchner, Juan Grabois, la política argentina y el aborto. El texto trascendió a nivel nacional, aunque los destinatarios (según confiaron a El Litoral algunos de sus allegados) habían convenido mantener reserva.

"Les tengo que confesar que no estoy al tanto de todo lo que pasa allí, en detalle", pretende el pontífice en la misiva, donde dice no haber tenido contacto con Cristina (ni con Macri) luego de que culminaron sus mandatos. Crédito: Archivo El Litoral

"Les tengo que confesar que no estoy al tanto de todo lo que pasa allí, en detalle", pretende el pontífice en la misiva, donde dice no haber tenido contacto con Cristina (ni con Macri) luego de que culminaron sus mandatos. Crédito: Archivo El Litoral

Bergoglio respondió una carta a ex discípulos santafesinos Del Papa a ex alumnos: "Hay cosas de la Argentina que me preocupan" En una misiva manuscrita responde inquietudes y alude a Cristina Kirchner, Juan Grabois, la política argentina y el aborto. El texto trascendió a nivel nacional, aunque los destinatarios (según confiaron a El Litoral algunos de sus allegados) habían convenido mantener reserva. En una misiva manuscrita responde inquietudes y alude a Cristina Kirchner, Juan Grabois, la política argentina y el aborto. El texto trascendió a nivel nacional, aunque los destinatarios (según confiaron a El Litoral algunos de sus allegados) habían convenido mantener reserva.

"No tengo correspondencia con los políticos; solo alguna vez recibo cartas de gente que está en la política, pero muy pocas; y mi respuesta es sin mezclarme en la lucha política de cada día sino más bien pastoral y de buena educación". Con esa frase, el papa Francisco respondió la inquietud de un grupo de ex alumnos suyos en el Colegio de la Inmaculada concepción, a lo que agregó consideraciones sobre Cristina Fernández de Kirchner, Juan Grabois y el aborto.

Jorge Bergoglio remitió una carta manuscrita, dirigida al grupo de ex integrantes de la promoción 1965 que le habían enviado otra previamente, donde entre otras cosas lo consultaron sobre temas de la actualidad argentina. En general, y a pesar de la cercanía manifestada, el Papa no se aparta de sus posicionamientos tradicionales, aunque se ocupa de "pasar en limpio" expresiones que suelen llegar mediadas (o contextualizadas) por voceros oficiosos.

"Queridos amigos, gracias por el correo. Me alegró mucho recibirlo y también me hace feliz que estén tan inquietos por el bien de la Patria. El amor a la Patria es un valor fundamental, indica amor a los padres de la Patria, amor a las tradiciones, amor al pueblo de la Patria", comienza la misiva, que trascendió a pesar de su carácter privado, y de la voluntad del grupo, que -según pudo establecer El Litoral- había acordado mantenerla en reserva.

"Les tengo que confesar que no estoy al tanto de todo lo que pasa allí, en detalle. La secretaría de Estado me pone al tanto de la marcha de los países una vez por semana. Lo hacen bien y con reservas. Allí me entero de las cosas de Argentina y confieso que algunas me preocupan", sostiene a continuación, para luego hacer referencia a su falta de contacto directo con la dirigencia política.

Aborto

En otro tramo responde una inquietud sobre el aborto, y se remite a su posición tradicional, vertida también en el libro "Soñemos Juntos": "No es un asunto primariamente religioso, sino humano, un asunto de ética humana previo a cualquier confesión religiosa. Y sugiero que se hagan dos preguntas: 1) ¿Es gusto eliminar una vida humana para resolver un problema? Y 2) ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema?

"Me causa gracia cuando alguien dice; ¿Por qué el Papa no envía a la Argentina su opinión sobre el aborto? Pues la estoy enviando a todo el mundo (incluso a Argentina) desde que soy Papa. Y esto toca otro problema. En general allí no se sabe lo que digo habitualmente.., se sabe lo que dicen que digo, y esto gracias a los medios los cuales, bien sabemos, que responden a intereses parciales, particulares o partidistas. En esto creo que los católicos, desde el Episcopado hasta los fieles de una parroquia, tienen derecho a conocerlo que realmente dice el Papa… y no lo que le hacen decir los medios; aquí juega mucho el fenómeno del relato", añadió el pontífice.

En este sentido, sostuvo que como producto de ése método de comunicación, de "me dijo fulano que mengano dijo esto", se llega a resultados "inverosímiles".

Cristina y Grabois

Francisco responde también sobre su presunta cercanía o amistad con Cristina Kirchner. "La última vez que tuve contacto con los dos ex Presidentes (ella y el Ing. Macri) fue cuando estaban en sus funciones. Después de eso no tuve ningún contacto con ellos", resume.

Y también aborda una consulta que le trasladan sobre su postura con respecto de "la propiedad privada", a cuyos efectos invoca la Doctrina Social de la Iglesia. "Es verdad que algunos toman esos dichos para reformarlos o interpretarlos según su punto de vista. San Pablo VI y San Juan Pablo II, al respecto, tienen algunas expresiones todavía más duras. Creo que en la Parroquia y en los Colegios Católicos no se explica suficientemente la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente el recorrido desde León XXIII hasta ahora; por eso tantas confusiones".

"Un santo obispo, cuya causa de canonización está introducida, decía: 'Cuando me ocupo de los pobres dicen que soy un santo; pero cuando pregunto por la causa de tanta pobreza me dicen comunista' ", añadió, para luego aludir a la representatividad suya que invoca Juan Grabois.

"El Dr. Grabois, desde hace años, es Miembro del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Respecto a lo que afirman que dice (que es mi amigo, que tiene contacto conmigo, etc.) les pido un favor; que para mí es importante. Necesito copia de las declaraciones en las que afirma eso. Me ayudará mucho recibirlas".

Y culmina con un afectuoso recuerdo para los destinatarios de la carta. "Rezo por Ustedes y sus familias; por favor les pido que lo sigan haciendo por mí".